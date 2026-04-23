Sheinbaum exhibe a Maru Campos: “No estaba en su oficina cuando la busqué”

Un esfuerzo por entablar diálogo directo entre los gobiernos federal y estatal no obtuvo respuesta, en un contexto de señalamientos sobre posibles transgresiones a la Ley de Seguridad Nacional relacionados con colaboración con agencias estadounidenses. (Infobae-Itzallana)

En medio de una de las crisis diplomáticas más delicadas del año, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este miércoles desde la mañanera un detalle que no pasó desapercibido: buscó personalmente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para hablar sobre el operativo donde murieron dos agentes de la CIA — y la gobernadora simplemente no estaba.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina. Contestó el secretario particular”, reveló Sheinbaum con notable frialdad ante los medios.

Una llamada que no llegó a ningún lado

Según relató la mandataria, el intento de contacto se realizó a través de su colaboradora Luis Abreu, quien gestiona su agenda diaria. La respuesta desde Chihuahua fue que la gobernadora no se encontraba disponible.

Para este miércoles, la única comunicación prevista era una reunión de Maru Campos con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch — y de manera remota, no presencial en las oficinas federales.

“Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Espero que nos podamos contactar”, dijo Sheinbaum, en un tono que dejó en claro que la conversación sigue pendiente.

Sello de la CIA en la sede de la agencia en Langley, Virginia, el 13 de abril de 2016. (Foto AP/Carolyn Kaster, Archivo)

El contexto: Chihuahua en el centro del escándalo

La ausencia de Maru Campos no es un detalle menor. Su gobierno es señalado directamente por la presidenta como el principal responsable de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al coordinar operaciones con agencias estadounidenses — específicamente la CIA — sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo exige la Constitución.

El propio secretario de Seguridad de Chihuahua había declarado públicamente, con un mes de anticipación, que el estado mantenía colaboración directa con agencias del gobierno de Estados Unidos. Para Sheinbaum, esa declaración es prueba suficiente.

“La falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó la presidenta.

(Foto: captura de pantalla)

Campos también desmintió a Sheinbaum — y Sheinbaum la desmintió de vuelta

El choque entre ambas mandatarias va más allá de una llamada perdida. La gobernadora había argumentado que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba al tanto de la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo. Sheinbaum fue contundente:

“Esto es falso.”

Explicó que el Ejército participó en el operativo como lo hace rutinariamente a petición de fiscalías y gabinetes estatales, pero sin conocimiento de que ciudadanos estadounidenses formaban parte del convoy.

El Senado espera. La ley, también.

Mientras la llamada entre Sheinbaum y Campos sigue sin concretarse, el Senado de la República ya citó a comparecer a la gobernadora y al fiscal de Chihuahua para que expliquen bajo qué condiciones se autorizó la colaboración con la CIA.

La presidenta fue enfática en que no es un asunto de voluntad política ni de tensión partidista: es una cuestión legal.

“Cumplir con la ley no es opcional. Yo juré hacer cumplir la Constitución. La gobernadora también. El fiscal también.”

La llamada, hasta el cierre de esta nota, seguía sin realizarse.