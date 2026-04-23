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América vs Atlas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 17 del Clausura 2026

Las Águilas reciben a los rojinegros en el Azteca en un partido clave para cerrar el torneo regular

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Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar puntos (Ilustración: Jovani Pérez)
Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar puntos (Ilustración: Jovani Pérez)

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 traerá consigo un duelo determinante entre América y Atlas, un enfrentamiento que no solo marcará el final del calendario, sino que también definirá posiciones clave rumbo a la Liguilla. Tras imponerse 3-2 a León en un partido lleno de intensidad, el conjunto azulcrema llega con impulso a este compromiso decisivo.

El encuentro se disputará el próximo sábado 25 de abril a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el emblemático Estadio Azteca, escenario donde las Águilas buscarán cerrar con una victoria frente a su afición. Para quienes no puedan asistir al inmueble, el partido será transmitido en televisión abierta a través de Canal 5, además de contar con cobertura en TUDN y la plataforma de streaming ViX Plus.

(X / @TUDNMEX)
(X / @TUDNMEX)

De cara a este choque, América ocupa actualmente la sexta posición de la tabla con 25 puntos acumulados tras 16 jornadas. En este momento, su rival en la fase final sería Pachuca, en una serie que promete emociones en los cuartos de final. Sin embargo, el desenlace de la última fecha podría modificar los cruces, aunque las probabilidades de que los capitalinos escalen más allá del sexto sitio lucen reducidas.

(X / @ClubAmerica)
(X / @ClubAmerica)

A pesar de ello, el compromiso ante Atlas no pierde relevancia, ya que el equipo rojinegro también se juega su futuro. Ubicado en el séptimo puesto con 23 unidades, el conjunto tapatío necesita sumar para asegurar su presencia en la siguiente ronda, lo que anticipa un partido de alta tensión.

(X / @Atlas)
(X / @Atlas)

Uno de los factores que podría inclinar la balanza a favor del equipo dirigido por André Jardine es la localía. El conjunto azulcrema tendrá la ventaja de jugar en casa, arropado por su afición, en un estadio donde recientemente rompió una racha negativa al conseguir una victoria ante Toluca después de un largo periodo sin triunfos en ese recinto.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El contexto convierte este partido en uno de los más atractivos de la jornada 17, con dos equipos que llegan con objetivos claros: América, asegurar su lugar y mejorar su posición; Atlas, mantenerse en la pelea y sellar su boleto a la Liguilla.

Así, el cierre del torneo regular promete emociones hasta el último minuto, con un enfrentamiento que podría redefinir el camino de ambos clubes en la fase final del futbol mexicano.

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