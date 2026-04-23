Expiloto de F1 elogia a Checo Pérez y su labor en Cadillac

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido complejo para Cadillac, escudería debutante que aún no logra sumar puntos tras sus primeras presentaciones.

A pesar de ello, el proyecto ha recibido respaldo desde diversos análisis especializados, como el reciente de Jolyon Palmer, ex piloto de la máxima categoría, quien destacó el trabajo estructural del equipo y el rol de Sergio “Checo” Pérez.

Cadillac arranca sin puntos, pero con una base en construcción

(REUTERS/Go Nakamura)

Tras tres Grandes Premios, Cadillac sigue sin sumar puntos en el campeonato, con un monoplaza que aún muestra pendientes en su desarrollo. Bajo dicho escenario, Checo Pérez y Valtteri Bottas han competido sin reflejar resultados en la clasificación.

El equipo, sin embargo, mantiene un proyecto a largo plazo con una estructura que apunta a consolidarse conforme avance la temporada, en busca de mejorar su rendimiento en pista.

Jolyon Palmer destaca el proyecto y respalda a Checo Pérez

El expiloto y analista de F1 TV, Jolyon Palmer, ofreció una valoración positiva del desempeño inicial de Cadillac, más allá de los resultados.

“Creo que quizá tuve expectativas más ambiciosas que todos los demás. Tengo que decir que no lo están haciendo mal. Son absolutamente sólidos”, señaló.

Palmer también resaltó la experiencia dentro del equipo como uno de sus principales respaldos:

“Tienen a Pat Symonds. Tienen a Nick Chester. Así que sí tienen mucha experiencia dentro del equipo… estos son tipos que han estado en esto durante décadas”.

Sobre el rendimiento en pista, agregó:

“Son capaces de competir. Son capaces de ir rueda a rueda en las curvas, solo que no durante vueltas o carreras con nadie más. Tienen que usar este punto de partida aceptable… y añadir rendimiento al coche”.

Tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, el siguiente compromiso para Checo será el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.