Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

La modelo aseguró que hasta el momento solo recibió una parte del pago y denunció presiones para firmar un contrato de confidencialidad a cambio del resto del dinero. (Facebook Christian Nodal / Dagna Mata)

La modelo Dagna Mata buscó cerrar la controversia tras su participación en el video musical “Un vals” de Christian Nodal. Luego de varios días de especulación y comentarios en redes sociales sobre su parecido con la cantante Cazzu y la supuesta intención de provocar polémica, Mata decidió contar su versión de los hechos y poner fin al debate sobre su imagen y el trato recibido por parte del equipo de producción.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Dagna Mata afirmó que hasta ese momento no había recibido el pago completo acordado por su trabajo en el videoclip. “Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda”, declaró Mata. Además, relató que la contrataron directamente por Instagram, sin pasar por un proceso de casting, y que el rodaje duró cuatro días, involucrando a más de diez personas, ya que se grabaron dos videos de manera simultánea.

La polémica surgió por el uso de la imagen de Mata y su similitud con Cazzu, situación que, según la modelo, fue ignorada por el equipo de Nodal en todo momento. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La modelo mexicana indicó que desde un inicio le dijeron que su aspecto no sería relevante porque solo aparecería unos segundos, y que varias escenas no quedaron en la edición final. Sin embargo, al ver el video publicado, notó que su papel resultó protagonista y que su imagen se utilizó para contar una historia distinta a la que le habían explicado.

“Cuando salió el video, yo me di cuenta que mi papel no había sido como un extra, sino como una persona protagonista, al igual que el otro actor que estuvo ahí”, expresó la modelo.

El parecido con Cazzu y el manejo de la polémica

Dagna Mata aseguró que la controversia por su parecido con Julieta Cazzuchelli no era nueva para ella. “No es la primera vez que me dicen que me parezco a Cazzu, en mis videos lo pueden ver y yo también les había comentado a ellos que yo no quería involucrarme en ninguna referencia que tuviera que ver con esta artista”, explicó. Según Mata, el equipo de producción le respondió que no conocían a la cantante ni ninguna polémica previa, porque “en España no son conocidos”.

Mata afirmó que la producción minimizó el alcance de su rol y ocultó las verdaderas intenciones detrás de su participación en el videoclip.

Tras el estreno y la polémica generada, la producción retiró el video y, según Mata, esto confirmó sus sospechas sobre las verdaderas intenciones al elegirla para el papel. “En el momento en el que ellos decidieron bajar el video y salir a dar declaraciones, me estaban dando la razón, sabiendo que ellos habían ocasionado un daño”, afirmó.

Posteriormente Dagna Mata denunció presiones para guardar silencio y no hablar del tema. “Me empezaron a mandar mensajes diciéndome que no subiera nada del tema, que simplemente no dijera nada, cuando era evidente que habían utilizado mi imagen para generar un daño”, aseguró. Posteriormente, recibió una oferta de trescientos euros para firmar un contrato de confidencialidad y evitar declaraciones públicas, condición que rechazó: “Solamente quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es la dignidad”.

Hasta el momento de su declaración, Mata solo había recibido una parte del pago, condicionado a la firma de dicho contrato. “Lo único que me queda es seguir trabajando y abrirme las puertas en esta industria que me ha costado muchísimo trabajo”, dijo la modelo.

Agradeció el apoyo recibido y reiteró su intención de continuar alzando la voz ante situaciones injustas: “Porque si de algo sirve este video para alzar la voz y otra persona se da cuenta que no se necesita quedar callada ante las injusticias, para mí ya es ganar”.