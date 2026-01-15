Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Los bultos con droga asegurados (SSPC)

Las autoridades federales informaron el aseguramiento de marihuana y metanfetamina en Guanajuato, un cargamento de más de 80 kilogramos y el cual supera los cuatro millones de pesos.

El 14 de enero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre los resultados de un cateo en el municipio de Irapuato.

Como resultado del cateo en el que participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía estatal, fueron incautados 71 kilos de marihuana y 17 de metanfetamina, es decir, 88 kilos de droga.

“El costo por la droga asegurada es de 4.7 millones de pesos”, detalla el reporte de la institución encabezada por Omar García Harfuch en el informe de acciones relevantes realizadas el 13 de enero.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los agentes de seguridad con diversos paquetes envueltos en un plástico transparente.

En el aseguramiento participaron diversos agentes (SSPC)

No fueron reportadas personas detenidas por el cateo en Irapuato ni cual sería el destino de las sustancias aseguradas.

Aseguran semirremolque con un cargamento que supera los 700 mil pesos

De igual manera, el mismo 14 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad de la entidad en conjunto con efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) recuperaron un tractocamión con reporte de robo y en el que había un cargamento con miles de cajas de galletas.

Los hechos sucedieron en la carretera lateral Celaya–Villagrán, a la altura de la calle Ruiseñor, en la colonia Álamos. En dicho lugar efectivos de la Comisaría Regional IV relazaban acciones de seguridad cuando vieron unca caja saca con reporte de robo y en el que había mercancía.

“El semirremolque tipo caja seca, color blanco no contaba con número de identificación vehicular visible. En su interior se localizó mercancía consistente en 31 tarimas, que contenían 2 mil 232 cajas de galletas, con un valor comercial estimado de 781 mil 200 pesos”, detalla el reporte oficial, el cual no reporta detenciones relacionadas con el caso.

Las cajas con galletas aseguradas (Secretaría de Seguridad Guanajuato)

Más de mil cajas de cerveza aseguradas en Guanajuato

Mientras que el pasado 8 de enero fue informado el aseguramiento de mil 100 cajas de cerveza que estaban en un semirremolque en Irapuato En dicha ocasión los agentes de seguridad recuperaron cajas en las que había botellas de la bebida alcohólica.

“Se localizó mercancía consistente en aproximadamente mil 100 cajas de cerveza, cada una con 12 botellas de 940 mililitros, cuyo valor comercial estimado es de 440 mil pesos”, es parte del comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad. En esta incautación tampoco hubo personas detenidas.