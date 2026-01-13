Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

El gabinete de seguridad compartió avances en diferentes estados de la República Mexicana tras operativo simultáneo del 12 de enero de 2026. (Gabinete de Seguridad)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordinó el lunes 12 de enero de 2026 una serie de operativos simultáneos en seis estados, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial, los operativos se realizaron en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Veracruz, donde se registraron detenciones, aseguramiento de armas de fuego, metanfetamina y artículos relacionados con actividades ilícitas.

El objetivo fue debilitar a las organizaciones delictivas a través de detenciones, aseguramiento de armas y drogas, así como por la inhabilitación de laboratorios. Esto tendría un efecto inmediato, generando un impacto económico significativo en las finanzas de la delincuencia organizada, según informó el propio Gabinete de Seguridad.

Las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad

Las acciones involucraron a elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las policías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

En Jalisco, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a tres personas en Zapopan y les aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

En Michoacán, el Ejército Mexicano confiscó cuatro armas largas, nueve cargadores, 185 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y dos motocicletas en Apatzingán. En Aquila, se aseguraron dos armas largas, tres cargadores, 124 cartuchos y equipo táctico.

En Cuitzeo, el Ejército Mexicano y la policía estatal detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron cinco armas largas, 19 armas cortas, 24 cargadores y cartuchos.

En Nayarit, en Tepic, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGR detuvieron a un hombre, a quien se le decomisó un arma larga, un cargador, cartuchos, un vehículo, una tablet y dosis de metanfetamina.

En Sinaloa, el Ejército Mexicano detuvo a una persona en Concordia, con el aseguramiento de tres armas largas, 18 cargadores y cartuchos. En Culiacán, también se aseguraron cuatro armas largas, 19 cargadores, 398 cartuchos y dos chalecos tácticos. Además, en el poblado Agua Blanca de Culiacán, la Semar y la SSPC localizaron y destruyeron siete artefactos explosivos improvisados.

En Escuinapa, el Ejército Mexicano aseguró cinco cargadores, 1.003 cartuchos y un contenedor de cintas eslabonadas para ametralladora. En Navolato, se decomisó un arma larga y siete vehículos con reporte de robo. En Rosario, se incautaron cinco armas largas, 48 cargadores, 2.507 cartuchos y dos granadas.

En Veracruz, en Coscomatepec, Semar y la policía estatal detuvieron a una persona y le aseguraron un arma corta, cuatro cartuchos y un vehículo.

Los hidrocarburos y drogas incautadas

El combate a la producción y tráfico de drogas tuvo como punto central el desmantelamiento de siete laboratorios para la elaboración de metanfetamina en zonas rurales de Culiacán, específicamente en El Huejote, Bagrecitos, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Palos Blancos, Jotagua y La Cofradía. El Ejército Mexicano aseguró 3 mil 350 litros de sustancias químicas usadas para fabricar droga sintética.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad destacó un operativo contra el robo de hidrocarburos en Puebla. En Esperanza, sobre la autopista México-Veracruz, la FGR, la SSPC y el Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas y aseguraron 250.000 litros de residuos y 40.000 litros de aceites de combustibles, sin acreditación legal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estos operativos se alinean con los cuatro ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones del 12 de enero representaron una de las mayores afectaciones recientes a los recursos económicos de grupos delictivos, al limitar significativamente sus operaciones ilícitas.