Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Juan Pablo Torres, “El Pipiz”, era una figura reconocida del fisicoculturismo en León, Guanajuato. (Instagrama torres_pipiz)

El mundo del deporte se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Juan Pablo Torres, reconocido fisicoculturista originario de León, Guanajuato, conocido popularmente como “El Pipiz”, quien fue ultimado a balazos la noche del pasado lunes.

El asesinato del atleta ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, además de encender nuevamente las alarmas por la violencia contra personas con alta exposición pública. Con este caso, el 2026 inicia marcado por ataques directos que aún no encuentran resolución por parte de las autoridades.

¿Cómo ocurrió el ataque contra “El Pipiz”?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Juan Pablo Torres se encontraba afuera de un negocio ubicado en la esquina de Río Almaria y el bulevar Hermanos Aldama, en la colonia San Miguel Infonavit, cuando fue sorprendido por sus agresores.

Dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra el fisicoculturista. Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron a toda velocidad, dejando al deportista gravemente herido sobre la vía pública.

Familiares de “El Pipiz” acudieron de inmediato al lugar y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de los impactos de bala, el atleta perdió la vida minutos después.

El ataque ocurrió en la colonia San Miguel Infonavit, donde el deportista fue agredido a balazos. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Investigación en curso y antecedentes de violencia

Tras confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y dar con los autores materiales e intelectuales del ataque.

En este contexto, las autoridades confirmaron que Juan Pablo Torres ya había sido víctima de un ataque armado en 2024, cuando se encontraba en el panteón privado Delta. En aquel atentado, varias personas resultaron heridas, aunque el fisicoculturista logró sobrevivir.

Este antecedente ha llevado a que las líneas de investigación no descarten un ataque directo, aunque hasta el momento no se han revelado avances oficiales ni personas detenidas por el crimen.

Dolor y exigencia de justicia en redes sociales

Mientras la investigación avanza, las redes sociales se han inundado de mensajes de despedida, fotografías y videos que recuerdan la trayectoria deportiva de “El Pipiz”, así como mensajes de indignación y exigencia de justicia.

Compañeros del ámbito del fisicoculturismo, entrenadores y seguidores han expresado su pesar por la pérdida de una figura reconocida en el deporte local, destacando su disciplina, carisma y cercanía con la comunidad fitness.

Familiares y seguidores de “El Pipiz” esperan respuestas claras por parte de las autoridades, mientras el fisicoculturismo mexicano llora la pérdida de uno de sus representantes más conocidos en León.