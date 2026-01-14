México

Tren Interurbano México - Toluca: cuánto falta para que Sheinbaum inaugure El Insurgente hasta Observatorio

Según el gobierno federal y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el proyecto ya está en su fase final para iniciar servicio en todas sus estaciones

Tren Interurbano México - Toluca
Tren Interurbano México - Toluca abrirá en enero de 2026 (SICT)

Tras más de once años de trabajos, el Tren Interurbano México - Toluca conectará Zinacantepec y Observatorio, pasando por estaciones destacadas como Toluca Centro, Santa Fe y Vasco de Quiroga. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el trayecto completo reducirá el tiempo de traslado a 40 minutos, frente a las dos horas habituales en autobús. Esta disminución representa un avance significativo en la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México.

La inauguración del tramo final del Tren Interurbano México-Toluca hasta Observatorio está prevista para enero de 2026. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, será la encargada de entregar esta obra que busca revitalizar la movilidad ferroviaria y beneficiar a más de 230 mil pasajeros diarios en el Valle de México.

El Tren El Insurgente permitirá la conexión con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México y la urbanización de los accesos a las estaciones. A falta de que las autoridades anuncien la fecha oficial para la inauguración de la obra, se están realizando últimos detalles previos a abrir el servicio.

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

¿Qué falta para que abra el Tren Interurbano hasta Observatorio?

Desde agosto de 2025 se realizan pruebas que incluyen trayectos temporales de 55 minutos y una frecuencia de trenes de 18 minutos en las vías del Tren El Insurgente. A partir de octubre de 2025, según Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, explicó que los equipos se concentran en la revisión de sistemas de señalización, control y operación en el tramo Santa Fe–Observatorio.

En un recorrido realizado por Claudia Sheinbaum en octubre de 2025, la mandataria explicó que desde el domingo 26 de octubre inició la fase de pruebas en el tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio.

“A partir de ahora inicia el periodo de pruebas que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, son alrededor de tres meses de pruebas para poderlo poner a punto, eso significa que a finales de enero del 2026 ya se podrá usar para toda la población”.

Así luce la estación Vasco
Así luce la estación Vasco de Quiroga antes de ser inaugurada (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Pero, fue en noviembre de 2025 cuando el proyecto entró en su fase final previo a la entrega total de las instalaciones para su apertura. Las estaciones de Vasco de Quiroga y Santa Fe empezaron con el equipamiento electromecánico y trabajos de urbanización en los accesos para el público.

Con las principales tareas de obra concluidas, el esfuerzo actual está enfocado en afinar los sistemas de señalización y operación. Solo cuando estas revisiones sean satisfactorias, el Tren Interurbano México-Toluca estará listo para iniciar una nueva etapa de transporte metropolitano en el país.

Las autoridades han insistido que una vez que se terminen las pruebas y certificaciones de las instalaciones podrá realizarse la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio, el gobierno federal proyecta que sea a finales de enero 2026.

El Tren Interurbano México -
El Tren Interurbano México - Toluca está por inaugurarse tras 11 años de obras (SICT)

Estaciones del Tren Interurbano México - Toluca

Cuando las autoridades inauguren el Tren Interurbano en todas sus estaciones, estas serán las estaciones que darán servicio:

  • Zinacantepec
  • Toluca Centro
  • Metepec
  • Lerma
  • Santa Fe
  • Vasco de Quiroga
  • Observatorio

Temas Relacionados

Tren Interurbano México-TolucaTren InterurbanoTren El InsurgenteObservatorioClaudia SheinbaumCDMXmexico-noticias

