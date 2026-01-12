México

Tren Interurbano México - Toluca: así luce la estación Vasco de Quiroga a semanas de ser inaugurada y que conectará con el Cablebús

Las autoridades aseguraron que en el mes de enero de 2026 abrirán todas las estaciones del Tren El Insurgente

Así luce la estación Vasco
Así luce la estación Vasco de Quiroga antes de ser inaugurada (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Tras 11 años y medio de trabajos, el Tren Interurbano México-Toluca se alista para su inauguración total en enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este año la obra ofrecerá servicio completo para conectar el Estado de México con la capital.

La culminación de este megaproyecto, conocido como Tren El Insurgente, significará la recuperación de la movilidad ferroviaria para pasajeros en el Valle de México, ofrecerá a más de 230 mil usuarios diarios un trayecto entre Zinacantepec y Observatorio en menos de 40 minutos.

En la terminal Observatorio, el Tren Interurbano permitirá la conexión la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), además facilitará el transborde a otro tipo de servicios en la zona poniente de la Ciudad de México. Sin embargo, otra de las estaciones importantes del último tramo que inaugurarán es la estación Vasco de Quiroga.

Así se ve la estación
Así se ve la estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

¿Cómo quedó la estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México - Toluca?

En días recientes se filtraron imágenes de cómo luce la estación Vasco de Quiroga y se observan los últimos detalles a semanas de que sea inaugurado. La cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC se encargó de compartir imágenes en redes donde se observa que la obra civil terminó en esta estación.

Cabe recordar que Vasco de Quiroga tendrá una conexión con el servicio de la Línea 3 del Cablebús, por lo que ya están colocadas las señaléticas para que los usuarios puedan identificar los accesos.

Últimos avances en la estación
Últimos avances en la estación Vasco de Quiroga a semanas de ser inaugurada (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

También sobresale que al exterior de la estación también ya están instalados los letreros, iluminación e iconografía del Tren Interurbano. En cuestión de días se espera que las autoridades anuncien formalmente el día exacto para la inauguración del Tren El Insurgente, se prevé que sea a finales de mes.

Estaciones del Tren Interurbano México - Toluca

Cuando las autoridades inauguren el Tren Interurbano en todas sus estaciones, estas serán las estaciones que darán servicio:

  • Zinacantepec
  • Toluca Centro
  • Metepec
  • Lerma
  • Santa Fe
  • Vasco de Quiroga
  • Observatorio

Después de más de diez años de obras, el Tren Interurbano México - Toluca se prepara para ofrecer un servicio integral que, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así se ve la estación
Así se ve la estación Vasco de Quiroga del Tren Insurgente que conectará con la Línea 3 del Cablebús (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Lo que debes saber de la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca:

  • La inminente incorporación de las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga permitirá unir de manera directa el poniente de la Ciudad de México con la capital del Estado de México, con el objetivo de reducir a 40 minutos el trayecto.
  • En el tramo final previo a la apertura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que las pruebas se concentran en el segmento entre Vasco de Quiroga y Observatorio, con el propósito de optimizar la frecuencia y el tiempo total del recorrido.
  • El recorrido se compone de siete estaciones, las terminales son Observatorio y Zinacantepec.
  • El Tren El Insurgente conectará con la Línea 1 del Metro CDMX y la ampliación de la Línea 12.

Temas Relacionados

Tren InterurbanoTren Interurbano México - TolucaEl InsurgenteVasco de QuirogaObservatoriomexico-noticias

