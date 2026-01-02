México

Tren Interurbano México - Toluca abrirá en 2026 tras 11 años de obras: cronología de su construcción

Claudia Sheinbaum se encargará de inaugurar el Tren “El Insurgente” en su totalidad hasta Observatorio

Guardar
El Tren Interurbano será inaugurado
El Tren Interurbano será inaugurado en 2026 tras 11 años de obras CRÉDITO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Este mes de enero de 2026, el Tren Interurbano México - Toluca será inaugurado en su totalidad. Luego de 11 años y seis meses de obras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la encargada de entregar la primera obra que recuperó la movilidad ferroviaria para pasajeros en el Valle de México.

Este megaproyecto, concebido para conectar a más de 230 mil pasajeros diarios, ha enfrentado una serie de retos técnicos, sociales y financieros a lo largo de más de una década, transcurrieron dos sexenios para que pudiera dar servicio desde Zinacantepec hasta Observatorio.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó una de las partes más importantes de la obra al conectar el Estado de México con la CDMX en la inauguración de la estación Santa Fe.

Cronología de la construcción del Tren Interurbano México - Toluca

La obra del Tren Interrbano
La obra del Tren Interrbano inició el 7 de julio de 2014 (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

La obra inició el 7 de julio de 2014, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno del Estado de México dieron el banderazo de salida a la construcción de una de las infraestructuras ferroviarias más ambiciosas del país. El proyecto original contempló la edificación de un tren rápido entre Toluca y la zona poniente de la Ciudad de México, con un trayecto total de 57.7 kilómetros y una duración estimada de 39 minutos entre terminales.

El plan inicial marcaba 2017 como año de inauguración de toda la ruta. Sin embargo, el proceso enfrentó retrasos debido a conflictos con habitantes de Santa Fe y ejidatarios de Ocoyoacac, así como ajustes presupuestales y modificaciones técnicas. Estas dificultades llevaron a una reprogramación que extendió la fecha de entrega, lo que generó un sobrecosto respecto al presupuesto original.

Durante 2019, la entonces SCT reportó un avance del 86% en la obra civil. A pesar de ese progreso, la finalización del tramo correspondiente a la Ciudad de México permaneció pendiente hasta años recientes. En aquel entonces, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la CDMX señaló que los trabajos en el Tramo 3 —que cruza desde Ocoyoacac hasta Observatorio— se habían intensificaron, por lo que en 2022 se retomó la obra para su conclusión.

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

Primera inauguración del Tren Interurbano

La primera etapa de operación del Tren Interurbano se concretó el 15 de septiembre de 2023. López Obrador junto con Alfredo del Mazo, entonces gobernador mexiquense, se encargaron de inaugurar la obra.

En esta primera etapa, las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma comenzaron a recibir pasajeros, lo que marcó así el inicio de una nueva era en el transporte metropolitano del Valle de Toluca. Fue AMLO quien renombró la obra del Interurbano como Tren El Insurgente, y bajo ese

Segunda inauguración del Tren El Insurgente hasta Santa Fe

En 2024 fue un año conflictivo para la obra, pues en enero se registró un accidente que provocó la suspensión de los trabajos. Una dovela colapsó, el siniestro alarmó a vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, en abril del mismo año ocurrió un segundo accidente pues se desplomó una lanzadora de dovelas en la presa Tacubaya.

Así avanza la construcción del
Así avanza la construcción del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

Los siniestros obligaron a suspender los trabajos acelerados por varias semanas, lo que obligó a la reprogramación de la apertura de la estación Santa Fe. En agosto los avances llegaron al 94% según actualizó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y ese mes las autoridades inauguraron la primera estación en la Ciudad de México.

Fue el 31 de agosto de 2024 cuando la administración de AMLO puso en marcha el tramo de Lerma - Santa Fe. Entre septiembre y noviembre de 2025, la obra entró en su fase final con la instalación de sistemas electromecánicos y la realización de pruebas de seguridad para ampliar el servicio hasta Observatorio.

Actualmente, se prevé que el recorrido completo entre Zinacantepec y Observatorio se habilite en enero de 2026, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado entre la capital mexiquense y el poniente de la Ciudad de México a menos de 40 minutos. El proyecto, financiado con recursos federales y estatales, representa una apuesta estratégica para mejorar la conectividad y la calidad de vida de millones de habitantes en la región.

Temas Relacionados

Tren InterurbanoTren Interurbano México - TolucaEl InsurgenteObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Cuántas tazas de café puedes consumir al día sin afectar tu ciclo normal del sueño

Esta bebida es común en el día a día, pero tiene que consumirse con medida

Cuántas tazas de café puedes

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

La querida estrella del Cine de Oro sorprendió a sus seguidores con un cálido saludo acompañado de una imagen actual

Así lució María Victoria en

Para qué sirve echar vinagre blanco en las coladera y cómo hacerlo de forma segura

Este uso del vinagre suele ser poco conocido

Para qué sirve echar vinagre

Mi Beca para Empezar 2026: el pago de este mes de enero ya cayó a todos los beneficiarios

El Fideicomiso Bienestar Educativo indicó que este jueves 1 de enero se realizó el depósito que corresponde al quinto del ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2026:

Gobierno federal expropió 77 predios para obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca

Los predios se encuentran ubicados en el Estado de México e Hidalgo y la medida fue publicada el 30 de diciembre de 2025 en el DOF

Gobierno federal expropió 77 predios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Así lució María Victoria en

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

P!nk inicia 2026 con cirugía de emergencia y fans en México temen la cancelación de sus conciertos

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título