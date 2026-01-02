Tren Interurbano México - Toluca abrirá en 2026 tras 11 años de obras: cronología de su construcción

El Tren Interurbano será inaugurado en 2026 tras 11 años de obras CRÉDITO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Este mes de enero de 2026, el Tren Interurbano México - Toluca será inaugurado en su totalidad. Luego de 11 años y seis meses de obras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la encargada de entregar la primera obra que recuperó la movilidad ferroviaria para pasajeros en el Valle de México.

Este megaproyecto, concebido para conectar a más de 230 mil pasajeros diarios, ha enfrentado una serie de retos técnicos, sociales y financieros a lo largo de más de una década, transcurrieron dos sexenios para que pudiera dar servicio desde Zinacantepec hasta Observatorio.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó una de las partes más importantes de la obra al conectar el Estado de México con la CDMX en la inauguración de la estación Santa Fe.

Cronología de la construcción del Tren Interurbano México - Toluca

La obra del Tren Interrbano inició el 7 de julio de 2014 (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

La obra inició el 7 de julio de 2014, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno del Estado de México dieron el banderazo de salida a la construcción de una de las infraestructuras ferroviarias más ambiciosas del país. El proyecto original contempló la edificación de un tren rápido entre Toluca y la zona poniente de la Ciudad de México, con un trayecto total de 57.7 kilómetros y una duración estimada de 39 minutos entre terminales.

El plan inicial marcaba 2017 como año de inauguración de toda la ruta. Sin embargo, el proceso enfrentó retrasos debido a conflictos con habitantes de Santa Fe y ejidatarios de Ocoyoacac, así como ajustes presupuestales y modificaciones técnicas. Estas dificultades llevaron a una reprogramación que extendió la fecha de entrega, lo que generó un sobrecosto respecto al presupuesto original.

Durante 2019, la entonces SCT reportó un avance del 86% en la obra civil. A pesar de ese progreso, la finalización del tramo correspondiente a la Ciudad de México permaneció pendiente hasta años recientes. En aquel entonces, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la CDMX señaló que los trabajos en el Tramo 3 —que cruza desde Ocoyoacac hasta Observatorio— se habían intensificaron, por lo que en 2022 se retomó la obra para su conclusión.

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

Primera inauguración del Tren Interurbano

La primera etapa de operación del Tren Interurbano se concretó el 15 de septiembre de 2023. López Obrador junto con Alfredo del Mazo, entonces gobernador mexiquense, se encargaron de inaugurar la obra.

En esta primera etapa, las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma comenzaron a recibir pasajeros, lo que marcó así el inicio de una nueva era en el transporte metropolitano del Valle de Toluca. Fue AMLO quien renombró la obra del Interurbano como Tren El Insurgente, y bajo ese

Segunda inauguración del Tren El Insurgente hasta Santa Fe

En 2024 fue un año conflictivo para la obra, pues en enero se registró un accidente que provocó la suspensión de los trabajos. Una dovela colapsó, el siniestro alarmó a vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, en abril del mismo año ocurrió un segundo accidente pues se desplomó una lanzadora de dovelas en la presa Tacubaya.

Así avanza la construcción del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

Los siniestros obligaron a suspender los trabajos acelerados por varias semanas, lo que obligó a la reprogramación de la apertura de la estación Santa Fe. En agosto los avances llegaron al 94% según actualizó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y ese mes las autoridades inauguraron la primera estación en la Ciudad de México.

Fue el 31 de agosto de 2024 cuando la administración de AMLO puso en marcha el tramo de Lerma - Santa Fe. Entre septiembre y noviembre de 2025, la obra entró en su fase final con la instalación de sistemas electromecánicos y la realización de pruebas de seguridad para ampliar el servicio hasta Observatorio.

Actualmente, se prevé que el recorrido completo entre Zinacantepec y Observatorio se habilite en enero de 2026, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado entre la capital mexiquense y el poniente de la Ciudad de México a menos de 40 minutos. El proyecto, financiado con recursos federales y estatales, representa una apuesta estratégica para mejorar la conectividad y la calidad de vida de millones de habitantes en la región.