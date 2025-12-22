México

Tren Interurbano México - Toluca: Clara Brugada confirma cuándo llegará el Insurgente a Observatorio y la Línea 1 del Metro CDMX

El gobierno de la CDMX reiteró su compromiso por la conectividad en los servicios de transporte público

Guardar
Clara Brugada confirmó la fecha
Clara Brugada confirmó la fecha en la que el Tren Interurbano se conectará con el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

Este 2025, el gobierno de la Ciudad de México entregó por completo la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Luego de tres años y cuatro meses de obras de modernización, el 16 de noviembre reabrió todas sus estaciones, los trenes ya ofrecen servicio de Pantitlán a Observatorio.

La terminal Observatorio se convertirá en un centro de transferencia modal importante para la capital, pues ahí arribará el Tren Interurbano México - Toluca. En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, destacó la importancia de la conexión del Metro CDMX con el Tren El Insurgente.

De acuerdo con Brugada, este tren arribará al Complejo Observatorio, donde se conectará con el tren proveniente de Toluca. La estación Observatorio, que se extiende hasta Pantitlán, será un punto clave en la integración de estos sistemas de transporte.

Después de tres años de obras en la Línea 1, el servicio ya opera de Pantitlán a Observatorio en sus 20 estaciones remodeladas. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

¿Cuándo abre el Tren Interurbano hasta Observatorio?

Clara Brugada confirmó que el Tren Interurbano México - Toluca iniciará operaciones en 2026, recordó el mensaje de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien aseguró que a finales de enero del próximo año será inaugurada la obra hasta Observatorio.

“En la Línea 1 pronto vamos a recibir el Tren Interurbano, el Insurgente, que quedó para enero […] Está el Interurbano, que ya informó ayer la Presidenta cuándo va a empezar a funcionar y va a llegar a la Ciudad de México, y un conjunto de obras que se están haciendo de manera metropolitana", precisó.

La jefa de Gobierno subrayó que este sistema permitirá una comunicación total de la ciudad de poniente a oriente y viceversa, beneficiando a millones de personas que cruzan la capital y su área metropolitana. La mandataria remarcó que esto forma parte de una nueva realidad de movilidad metropolitana y resaltó la importancia de obras como El Insurgente y el Tren Interurbano, cuya fecha de inicio de operaciones fue anunciada por la Presidenta.

Reportan el inicio de pruebas
Reportan el inicio de pruebas operativas del Tren Interurbano en Observatorio (SICT)

En enero va a llegar ya a la ciudad, y va a llegar al Complejo Observatorio, allí vamos a tener el tren de Toluca. Tenemos esta enorme estación, la estación Observatorio que llega a Pantitlán. Así que desde Toluca, ahora en este Sistema Integrado de Transporte, se podrá llegar hasta Chalco. Es decir, se toma el Tren Insurgente, se toma el Metro Línea 1, se llega a Pantitlán, se toma la Línea A y de la Línea A se llega a Santa Marta, y de ahí se toma también el nuevo Trolebús Elevado, que llega hasta Chalco”, finalizó.

Cronología de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX

  • Primer cierre de la Línea 1: la modernización de la Línea 1 inició el 11 de julio de 2022 y se realizó en segmentos con la finalidad de mitigar afectaciones a los usuarios. Cerraron el servicio de Pantitlán - Salto del Agua.
  • Primera reapertura del servicio 2023: el 29 de octubre de 2023 se reabrió el tramo Pantitlán - Isabel la Católica, 11 estaciones remodeladas abrieron sus puertas para continuar con el otro tramo.
  • Segundo cierre de la Línea 1: el 9 de noviembre de 2023 inició la intervención al tramo Balderas - Observatorio. Se aplicó el mismo modelo de servicio auxiliar RTP como en el primer cierre.
  • Reapertura hasta Balderas: el 13 de septiembre de 2024 se reabrió un nuevo tramo, con servicio de Pantitlán a Balderas.
  • Reapertura hasta Chapultepec: se realizó la tercera reinauguración, fue el 23 de abril de 2025 cuando abrió el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec.
  • Reapertura hasta Observatorio: el domingo 16 de noviembre las autoridades entregaron en su totalidad la modernización de la Línea 1.

Temas Relacionados

Tren Interurbano México - TolucaTren InterurbanoLínea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, fans le comparten muestras de cariño al creador de contenido

Así fue el momento en

Stranger Things 5: Victoria Ruffo pide por los habitantes de Hawkins antes del estreno del volumen 2 de la última temporada en México

La primera actriz partició en un promocional de Netflix para anunciar en lanzamiento del final de la popular serie

Stranger Things 5: Victoria Ruffo

Aeronave de la Marina se estrella en Galveston, Texas, durante misión de apoyo médico

Tras el incidente, fueron iniciados los protocolos de búsqueda y rescate

Aeronave de la Marina se

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Coca-Cola FEMSA ha consolidado un modelo laboral donde la cultura organizacional centrada en las personas no solo impulsa el desarrollo de sus colaboradores, sino que también se traduce en indicadores de éxito

“Las personas en el centro”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Betito”, sobrino

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco”

Alejandro Speitzer: el actor mexicano que impresiona en la escena teatral

DEPORTES

Tigres hace oficial la salida

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa