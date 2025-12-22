Tren Interurbano México - Toluca: Clara Brugada confirma cuándo llegará el Insurgente a Observatorio y la Línea 1 del Metro CDMX

Clara Brugada confirmó la fecha en la que el Tren Interurbano se conectará con el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

Este 2025, el gobierno de la Ciudad de México entregó por completo la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Luego de tres años y cuatro meses de obras de modernización, el 16 de noviembre reabrió todas sus estaciones, los trenes ya ofrecen servicio de Pantitlán a Observatorio.

La terminal Observatorio se convertirá en un centro de transferencia modal importante para la capital, pues ahí arribará el Tren Interurbano México - Toluca. En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, destacó la importancia de la conexión del Metro CDMX con el Tren El Insurgente.

De acuerdo con Brugada, este tren arribará al Complejo Observatorio, donde se conectará con el tren proveniente de Toluca. La estación Observatorio, que se extiende hasta Pantitlán, será un punto clave en la integración de estos sistemas de transporte.

Después de tres años de obras en la Línea 1, el servicio ya opera de Pantitlán a Observatorio en sus 20 estaciones remodeladas. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

¿Cuándo abre el Tren Interurbano hasta Observatorio?

Clara Brugada confirmó que el Tren Interurbano México - Toluca iniciará operaciones en 2026, recordó el mensaje de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien aseguró que a finales de enero del próximo año será inaugurada la obra hasta Observatorio.

“En la Línea 1 pronto vamos a recibir el Tren Interurbano, el Insurgente, que quedó para enero […] Está el Interurbano, que ya informó ayer la Presidenta cuándo va a empezar a funcionar y va a llegar a la Ciudad de México, y un conjunto de obras que se están haciendo de manera metropolitana", precisó.

La jefa de Gobierno subrayó que este sistema permitirá una comunicación total de la ciudad de poniente a oriente y viceversa, beneficiando a millones de personas que cruzan la capital y su área metropolitana. La mandataria remarcó que esto forma parte de una nueva realidad de movilidad metropolitana y resaltó la importancia de obras como El Insurgente y el Tren Interurbano, cuya fecha de inicio de operaciones fue anunciada por la Presidenta.

Reportan el inicio de pruebas operativas del Tren Interurbano en Observatorio (SICT)

“En enero va a llegar ya a la ciudad, y va a llegar al Complejo Observatorio, allí vamos a tener el tren de Toluca. Tenemos esta enorme estación, la estación Observatorio que llega a Pantitlán. Así que desde Toluca, ahora en este Sistema Integrado de Transporte, se podrá llegar hasta Chalco. Es decir, se toma el Tren Insurgente, se toma el Metro Línea 1, se llega a Pantitlán, se toma la Línea A y de la Línea A se llega a Santa Marta, y de ahí se toma también el nuevo Trolebús Elevado, que llega hasta Chalco”, finalizó.

Cronología de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX

Primer cierre de la Línea 1 : la modernización de la Línea 1 inició el 11 de julio de 2022 y se realizó en segmentos con la finalidad de mitigar afectaciones a los usuarios. Cerraron el servicio de Pantitlán - Salto del Agua.

Primera reapertura del servicio 2023 : el 29 de octubre de 2023 se reabrió el tramo Pantitlán - Isabel la Católica, 11 estaciones remodeladas abrieron sus puertas para continuar con el otro tramo.

Segundo cierre de la Línea 1 : el 9 de noviembre de 2023 inició la intervención al tramo Balderas - Observatorio. Se aplicó el mismo modelo de servicio auxiliar RTP como en el primer cierre.

Reapertura hasta Balderas : el 13 de septiembre de 2024 se reabrió un nuevo tramo, con servicio de Pantitlán a Balderas.

Reapertura hasta Chapultepec : se realizó la tercera reinauguración, fue el 23 de abril de 2025 cuando abrió el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec.

Reapertura hasta Observatorio: el domingo 16 de noviembre las autoridades entregaron en su totalidad la modernización de la Línea 1.