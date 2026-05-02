Senado cierra periodo legislativo con avances en derechos de autor, cultura e inclusión social en México

La senadora Beatriz Mojica enfocó su agenda en derechos de autor, reconocimiento afrodescendiente y acceso a vivienda durante el cierre del periodo ordinario en el Senado

Al concluir el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, la agenda legislativa mostró un enfoque relevante en la articulación entre cultura, derechos e inclusión social.

Desde la Comisión de Cultura, se impulsaron iniciativas orientadas a actualizar el marco normativo frente a los desafíos contemporáneos, particularmente en el entorno digital.

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Los retos

Uno de los temas centrales fue la modernización de la legislación en materia de derechos de autor. Las propuestas discutidas buscaron fortalecer la protección de creadores, artistas e intérpretes, en un contexto donde la tecnología ha transformado de manera significativa la producción, distribución y consumo de contenidos culturales.

Estos cambios pretenden ofrecer mayor certeza jurídica en el uso y reconocimiento de las obras, así como garantizar condiciones más justas para quienes participan en la cadena creativa.

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Inclusión y reconocimiento de comunidades afrodescendientes

En paralelo, también se promovió una visión más incluyente de la política cultural, con énfasis en la integración de sectores históricamente relegados. En este sentido, cobró relevancia el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes de Guerrero.

Este tema que se posicionó dentro de la agenda legislativa nacional como parte de una discusión más amplia sobre diversidad cultural, identidad y acceso a derechos, refirió la legisladora Beatriz Mojica Morga, cuya participación se centró en ampliar e integrar la agenda cultural con una perspectiva social.

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Vivienda y derechos de las mujeres en la agenda social

En materia social, la legisladora también abordó rezagos en el acceso a vivienda, señalando la necesidad de fortalecer y ampliar programas dirigidos a sectores con menores oportunidades.

Asimismo, participó en la discusión de reformas orientadas a consolidar los derechos de las mujeres, con énfasis en la equidad de género, la protección frente a la violencia y el acceso efectivo a la justicia.

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La senadora Beatriz Mojica Morga presenta su agenda legislativa destacando modernización de derechos de autor, reconocimiento afrodescendiente, acceso a vivienda y derechos de las mujeres

Apoyo y mecanismos

El cierre del periodo legislativo también incluyó avances en otros temas clave como trabajo, seguridad y justicia, en línea con los objetivos generales del Senado como un esfuerzo por atender distintos frentes de la vida pública nacional desde una perspectiva integral, en un escenario marcado por cambios tecnológicos y sociales que exigen respuestas más incluyentes y coordinadas.

En resumen:

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La senadora Beatriz Mojica Morga cerró el periodo legislativo con una agenda centrada en cultura, inclusión y derechos sociales.

Impulsó la actualización del marco legal en derechos de autor para adaptarlo al entorno digital y proteger a creadores.

Promovió una política cultural incluyente, destacando el reconocimiento de comunidades afrodescendientes de Guerrero.

Señaló rezagos en el acceso a vivienda y la necesidad de ampliar programas para sectores vulnerables.

Participó en reformas enfocadas en fortalecer los derechos de las mujeres, con énfasis en equidad y acceso a la justicia.

El cierre del Senado también incluyó avances en temas laborales, de seguridad y justicia.

Su enfoque legislativo vinculó cultura con una agenda social más amplia y de inclusión.