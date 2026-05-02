¿Robaron tu número telefónico? Suprema Corte obliga a las empresas a responder por el SIM swapping: Así funciona este nuevo fraude

El SIM swapping es un robo de identidad que tiene como objetivo acceder a información confidencial de los usuarios, especialmente datos bancarios, mediante la manipulación indebida de la línea telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió recientemente asuntos derivados de un caso de fraude conocido como SIM swapping, cometido en la Ciudad de México contra una mujer usuaria de telefonía móvil.

Se trata de una modalidad de fraude en el que los números telefónicos son robados para poder recibir códigos de verificación y accesos a cuentas bancarias.

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En esto consiste el SIM Swapping

De acuerdo a la la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) cambio de tarjeta SIM, conocido como SIM Swapping, es una modalidad de fraude cibernético que ha ganado relevancia en el ámbito de la seguridad digital.

Este tipo de robo de identidad tiene como objetivo principal acceder a información confidencial de los usuarios, especialmente datos bancarios, mediante la manipulación indebida de la línea telefónica.

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El esquema opera cuando un tercero, haciéndose pasar por el titular de la línea, solicita a la compañía telefónica un cambio de tarjeta SIM bajo el argumento de daño o extravío.

El delincuente presenta una identificación falsa y obtiene el control del número telefónico. Con la nueva SIM en su poder, puede recibir mensajes de texto con códigos de verificación, acceder a cuentas bancarias, información almacenada en la nube y otros datos personales, facilitando así operaciones no autorizadas y el robo de fondos.

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El uso de la tarjeta SIM para autenticación en servicios financieros y aplicaciones digitales convierte a este tipo de fraude en una amenaza significativa para la seguridad patrimonial y la privacidad de los usuarios. No solo se limita al acceso a cuentas bancarias, sino que también expone contactos, mensajes y datos personales.

Si detectas cargos no reconocidos o movimientos sospechosos, presenta una queja ante la institución financiera correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para actuar ante el SIM Swapping

Ante la sospecha de haber sido víctima de SIM Swapping, es fundamental actuar con rapidez.

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Contacta de inmediato a tu proveedor de servicios de telefonía para recuperar el control de la línea.

Una vez restablecida la línea, cambia todas las contraseñas asociadas a cuentas bancarias y servicios digitales.

Si detectas cargos no reconocidos o movimientos sospechosos, presenta una queja ante la institución financiera correspondiente.

Activa notificaciones por correo electrónico para monitorear las transacciones y detectar cualquier actividad inusual de forma oportuna.

No respondas a mensajes, llamadas o correos electrónicos que soliciten información personal.

Limita la información personal que compartes en redes sociales.

Establece un PIN o contraseña adicional para la cuenta telefónica.

Ten a la mano el número IMEI de tu dispositivo; consúltalo marcando *#06# en el teclado del celular o revisando la etiqueta en la batería. Este código permite bloquear el equipo en caso de robo o extravío.

Para renovar la tarjeta SIM por daño o pérdida, acude a un centro de atención a clientes, reporta la situación y presenta una identificación oficial junto con el IMEI del dispositivo.

El proceso de renovación incluye la validación de información personal y la activación del nuevo chip.

El conocimiento y la prevención son fundamentales para evitar ser víctima de este tipo de fraude y proteger la identidad y la seguridad financiera.

Sentencia de la Suprema Corte

Recientemente, el Pleno del Máximo Tribunal reconoció que este tipo de fraude constituye un ilícito que pone en riesgo grave la privacidad, los datos personales, la seguridad patrimonial y la integridad emocional de las personas usuarias.

La Corte subrayó que el uso del número telefónico como medio de verificación para servicios bancarios y aplicaciones acentúa el riesgo y la responsabilidad de las empresas concesionarias.

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En el análisis judicial, la Corte confirmó que la compañía telefónica incurrió en responsabilidad civil extracontractual subjetiva por negligencia.

Aunque la empresa aceptó haber realizado el reemplazo de la SIM, únicamente solicitó una identificación oficial sin acreditar qué documento fue presentado, qué datos se verificaron ni la existencia de registros, firmas, fotografías u otra evidencia objetiva del trámite. La empresa no cumplió con el estándar de diligencia que exige el marco jurídico, concluyó el Tribunal.

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Desde el momento en que se realizó el reemplazo negligente de la SIM ocurrió un delito que vulneró la privacidad de la usuaria, precisó el Tribunal.

La Suprema Corte determinó que las concesionarias de telefonía están obligadas a resguardar los datos personales, la confidencialidad de las comunicaciones y la seguridad de las líneas. Por ello, no pueden entregar una SIM a un tercero sin medidas de verificación robustas, especialmente ante la prevalencia de este tipo de fraudes. Desde el momento en que se realizó el reemplazo negligente de la SIM ocurrió un delito que vulneró la privacidad de la usuaria, precisó el Tribunal.

El Pleno rechazó los estereotipos y expresiones revictimizantes planteadas por la empresa, como atribuir responsabilidad a la víctima por el almacenamiento de fotografías personales. Los órganos jurisdiccionales deben juzgar estos casos con perspectiva de género, sin trasladar la responsabilidad por la violencia digital a la víctima, resolvió el Tribunal.

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En consecuencia, la Suprema Corte ordenó que se fije nuevamente el monto de la indemnización por daño moral, considerando todos los criterios legales sobre derechos lesionados, gravedad del daño, responsabilidad y situación económica de la empresa, para asegurar que la reparación sea proporcional.

Protocolos estrictos y vista al Ministerio Público

El Tribunal estableció un estándar mínimo de seguridad para las compañías telefónicas al realizar cualquier cambio de SIM, que incluye documentar el procedimiento, verificar presencialmente la identidad con documento oficial vigente, cotejar datos, formular preguntas de seguridad y, de ser posible, incorporar otros elementos como registros gráficos o avisos al titular.

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La Corte enfatizó que las empresas de telecomunicaciones tienen una posición de garante ante sus usuarios y que su actuación es clave para evitar accesos indebidos a información sensible. La responsabilidad no puede trasladarse a la usuaria por el uso de servicios digitales o la generación de contenido íntimo, puntualizó.

Finalmente, la Suprema Corte ordenó dar vista al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes por la posible comisión de hechos delictivos en este caso. Este fallo refuerza la protección de datos personales, la privacidad y la dignidad, especialmente de las mujeres, frente a la violencia digital y establece obligaciones precisas para las empresas telefónicas.