Así llega Corea del Sur al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Guadalajara y Monterrey

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

La Selección de Corea del Sur afrontará el Mundial 2026 con la expectativa de seguir avanzando en el escenario internacional.

Con el torneo ampliado a 48 selecciones, el conjunto asiático buscará sostener su crecimiento reciente y mejorar sus resultados en el máximo escenario del futbol internacional, que por primera vez se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Grupo, objetivo y contexto competitivo

(REUTERS/Mandel Ngan)

Corea del Sur quedó ubicada en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y República Checa, esta última proveniente del repechaje europeo. En ese escenario, el objetivo inmediato es avanzar a los octavos de final, instancia que alcanzó en Qatar 2022.

Superar esa ronda representaría un avance significativo para un equipo que ha logrado estabilidad en Copas del Mundo, pero que aún busca instalarse entre las selecciones que compiten regularmente por las fases finales.

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Plantel con presencia internacional y figuras clave

(William Navarro-Imagn Images)

El crecimiento del futbol surcoreano se refleja en la presencia de sus jugadores en ligas europeas. Nombres como Lee Kang-in, actualmente en el Paris Saint-Germain, y Kim Min-jae, defensa del Bayern Munich, encabezan una generación con experiencia internacional.

A ellos se suma Son Heung-min, quien afrontará su cuarto Mundial. El delantero, ahora en Los Angeles F.C., mantiene un rol central dentro del equipo pese a estar en la etapa final de su carrera.

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Entre los jóvenes, destaca Yang Min-hyuk, delantero que pertenece al Tottenham Hotspur y que continúa su proceso de adaptación tanto en Europa como en la selección.

Dirección técnica y propuesta de juego

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

El equipo es dirigido por Hong Myung-bo, ex capitán del histórico equipo que terminó cuarto en el Mundial de 2002. En su etapa como entrenador, también consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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En lo táctico, Corea del Sur suele utilizar un sistema 3-4-2-1, con variantes hacia una línea de cinco defensores. La propuesta combina orden defensivo con transiciones rápidas al ataque, aunque el propio cuerpo técnico ha señalado la necesidad de mejorar la coordinación en partidos de alta exigencia.

Resultados recientes y camino al Mundial

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

En sus últimos encuentros, el equipo mostró resultados contrastantes. Durante la fecha FIFA de marzo sufrió derrotas ante Austria y Costa de Marfil, mientras que en meses previos había conseguido victorias frente a Bolivia, Ghana y Paraguay.

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La clasificación al Mundial no fue sencilla como local, con empates ante Palestina, Omán y Jordania. Sin embargo, como visitante logró los puntos necesarios para asegurar su lugar, sellando el pase con una victoria ante Irak en Basora.

Historia y regularidad en Copas del Mundo

(REUTERS/Carlos Barria)

Corea del Sur debutó en un Mundial en 1954 y, desde México 1986, ha participado de forma ininterrumpida. En 2026 alcanzará once presencias consecutivas, una racha que solo superan selecciones históricas.

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Su mejor actuación sigue siendo el cuarto lugar obtenido en la Copa del Mundo de 2002, organizada junto a Japón. Desde entonces, el equipo se ha mantenido como un representante constante del futbol asiático en el escenario internacional.

Corea del Sur jugará la fase de grupos en México

(REUTERS/Henry Romero)

La Selección Surcoreana disputará partidos clave de la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio mexicano, con sedes en Guadalajara y Monterrey.

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El calendario contempla su debut el 11 de junio ante Chequia en el Estadio Guadalajara. Posteriormente, el 18 de junio enfrentará a México en el mismo escenario. Cerrará su participación en la ronda de grupos el 24 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

Además, se prevé que el equipo utilice instalaciones en Puebla como base de concentración durante su estancia en el país.

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