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Templario lidera el dominio del CMLL y le arrebata el Campeonato Mundial de Peso Medio a MLW en la Arena México

El Guerrero León protagonizó la victoria más importante de la noche al derrotar a Kushida y arrebatarle el título a la empresa estadounidense

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(CMLL / Diego Cedrix)
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La Arena México fue escenario de una velada intensa y llena de emociones, donde el luchador mexicano Templario alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al consagrarse como nuevo campeón mundial medio de Major League Wrestling (MLW). En el combate principal, el gladiador originario de Calpulalpan, Tlaxcala, superó al japonés Kushida en una batalla llena de castigos, intervenciones y dramatismo.

(CMLL / Diego Cedrix)
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La función especial, que reunió a figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y MLW, terminó con un claro dominio de la empresa mexicana, que se llevó cinco de los siete enfrentamientos disputados. Con este resultado, el CMLL reafirma su hegemonía en este tipo de colaboraciones, acumulando ya dos años con saldo favorable frente a otras compañías internacionales.

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(CMLL / Diego Cedrix)
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Desde el inicio del evento, el ambiente se tornó tenso cuando César Durán, dirigente de MLW, lanzó provocaciones hacia el público mexicano y los luchadores locales.

(CMLL / Diego Cedrix)
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“Esta noche van a llorar, va a ver lágrimas. En esta Catedral viven del pasado… He traído a gente que he descubierto en las calles, otras competiciones. Me tienen que agradecer que he traído a los campeones de MLW para humillar al CMLL”, declaró.
(CMLL / Diego Cedrix)
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Lejos de intimidarse, Templario respondió dentro del cuadrilátero con una actuación llena de resistencia. A lo largo del combate, soportó múltiples ataques dirigidos a su brazo izquierdo, mientras lidiaba también con las intervenciones de Ikuro Kwon, quien acompañó a Kushida. Incluso, el réferi no sancionó un golpe ilegal en contra del mexicano, lo que incrementó la tensión.

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(CMLL / Diego Cedrix)
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A pesar de los obstáculos, el luchador mexicano logró reponerse. En el momento decisivo, aplicó un castigo contundente a la espalda de su rival y lo llevó a la lona para conseguir el conteo de tres, desatando la euforia entre los asistentes.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Con este resultado, Templario no solo obtuvo el campeonato, sino que también proyecta nuevos retos en el horizonte, apuntando ahora hacia el título de peso medio de IWGP.

@jesusjeff13

Templario logra vencer a Kushida y se convierte en el nuevo campeón mundial mediano de Major League Wrestling (MLW). #Templario #Luchas #CMLL #ArenaMexico #wrestling

♬ sonido original - Jesús_Fb_13
“Kushida es muy bueno para los castigos, tiene un jiu-jitsu muy avanzado. Tenía de second, Neón, estaba bien protegido. Quisieron hacer fiesta para poder ganarme, pero pienso que venía preparado en todos los aspectos”, declaró Templario en conferencia de prensa.

En la lucha semifinal, Soberano Jr. y Ángel de Oro ofrecieron un espectáculo vibrante ante Trevor Lee y Austin Aries. La batalla incluyó vuelos espectaculares y golpes fuera del ring, hasta que Ángel de Oro neutralizó a Aries con un lance hacia el exterior.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Esto permitió que Soberano Jr. ejecutara una plancha definitiva sobre Lee para asegurar la victoria.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Otro resultado destacado fue el triunfo de Neón, quien se impuso con autoridad sobre Diego Hill mediante un mortal invertido, sumando un punto más para el CMLL.

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Por su parte, MLW logró sus únicas dos victorias de la noche en combates titulares. En la división de parejas, Donovan Dijak y Bishop Dyer retuvieron los campeonatos tras vencer a Euforia y Averno con una combinación de azotón militar y plancha.

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Mientras tanto, Shotzi defendió con éxito el título femenil al derrotar a Garra Negra, quien no logró reincorporarse después de un castigo desde la tercera cuerda.

(CMLL / Diego Cedrix)
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En otros resultados, Olympia superó a Lady Frost con un poderoso press militar seguido de un driver, mientras que Calavera Jr. I y II abrieron la noche con un triunfo sobre Ikuro Kwon y Okumura.

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La función dejó claro el dominio del CMLL en su casa, con actuaciones contundentes y una victoria estelar que podría marcar un antes y un después en la carrera de Templario.

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