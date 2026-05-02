“Ya ven: los irónicos comentarios de Maru Campos tras acusación a Rocha Moya y su polémica por los agentes de la CIA muertos

La gobernadora de Chihuahua fue criticada por impugnar la distribución de los libros de texto gratuitos.

La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos declara que es momento de “definir quién es quién” tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios estatales, por supuestos lazos con el narcotráfico. Ambos pidieron licencia de sus cargos la tarde de este viernes.

Esta declaración ocurre en un contexto de creciente presión sobre autoridades estatales mexicanas, pues la reciente revelación de estos señalamientos desde el gobierno estadounidense coincide con cuestionamientos previos sobre la relación de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

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En su mensaje, Campos resalta la ironía de que quienes antes buscaron que compareciera ante el Senado, en medio de la polémica por el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, sean ahora identificados por Washington como posibles vinculados con el crimen organizado.

“Quienes me iban a hacer comparecer ante el Senado están en la lista roja del gobierno de Estados Unidos, vámonos dando cuenta quién es quién”, afirma la mandataria.

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El video presenta a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ofreciendo un discurso desde un podio con micrófono. Se observa una bandera verde de fondo. La funcionaria aborda los avances en la investigación de un accidente carretero que involucró a agentes de la CIA y funcionarios mexicanos. La grabación concluye con logotipos oficiales del Gobierno del Estado de Chihuahua. El material es una cobertura de evento oficial de la administración estatal.

Persiste la incertidumbre tras operativo y accidente en la Sierra Tarahumara

El contexto inmediato incluye el operativo del 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fuerzas estatales localizaron un laboratorio de drogas. Minutos después, una camioneta oficial cayó por un barranco, lo que provocó la muerte del titular de la Agencia Estatal de Investigación Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente Manuel Genaro Méndez y dos estadounidenses. Estos últimos fueron posteriormente identificados como agentes de la CIA que operaban sin insignias y permanecen en el centro de la controversia.

El primer informe de las autoridades estatales señalaba que los agentes estadounidenses estuvieron involucrados en la localización del narcolaboratorio. Sin embargo, al día siguiente el fiscal César Jáuregui aseguró que los extranjeros no participaron en la incautación, sino que fueron encontrados en el camino y se les ofreció transporte, resultando muertos en el accidente. Más adelante se confirmó que los estadounidenses estaban en labores de capacitación, aunque fuentes extranjeras publicaron que uno usó una visa diplomática y el otro llegó con visa de turista.

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Críticas federales y crisis política en Chihuahua

El caso ha expuesto la falta de coordinación legal entre niveles de gobierno. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y la federación advirtieron que no hubo notificación sobre la presencia de agentes extranjeros, como requiere la Constitución. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, sostiene que no existe registro de que policías estadounidenses participaran en operativos federales y afirma que María Eugenia Campos no le notificó sobre el asunto.

El incidente llevó a la renuncia del fiscal César Jáuregui el 27 de abril, en medio de exigencias públicas y políticas para tener claridad sobre la colaboración con agentes de otros países y la legalidad de los operativos en la Sierra Tarahumara. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el senador Inzunza solicitan explicaciones y advierten que podría haber sanciones administrativas si se confirma alguna irregularidad.

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Estrategia estatal contra el crimen organizado y violencia infantil

Durante la polémica por los hechos en Morelos, Campos Galván afirma que el gobierno estatal continuará fortaleciendo el combate al crimen organizado y las políticas de reducción de adicciones. Informa que ese día estuvo en el municipio de Cuauhtémoc para inaugurar un centro neurobiológico para niñas y niños que presentan daños derivados de la violencia asociada al narcotráfico. “Eso es lo que provocan las adicciones y la venta de drogas”, declara la gobernadora.

Subraya que su agenda en ese municipio coincidió con los eventos relacionados con el laboratorio de droga, por lo que asegura no contar con mayor información en ese momento pese a las preguntas de la prensa.

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La investigación oficial mantiene abierta la causa exacta del accidente. Hasta el 29 de abril siguen sin aclararse la legalidad de la operación, la naturaleza de la presencia extranjera y la coordinación entre autoridades estatales y federales.

La gobernadora de Chihuahua exige clarificar responsabilidades tras revelaciones de presuntos nexos entre el gobernador de Sinaloa y el narcotráfico.

Un accidente en un operativo antinarco dejó cuatro muertos, incluidos agentes de la CIA, y expuso coordinación irregular entre autoridades mexicanas.

El caso provoca la renuncia del fiscal estatal, investigaciones sobre la legalidad de los hechos y tensión política entre gobierno federal y estatal.