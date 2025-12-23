Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades federales confirmaron este martes la detención de Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y a Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Archivaldo Iván Guzmán.

La detención ocurrió en Zapopan, Jalisco, y se dio gracias a que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) catearon dos domicilios.

A los detenidos les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Aunado a esto, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la SSPC, Marina y FGR detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García de 37 años, alias “Pollo”, líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, y también se detuvo a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela de 40 años.

Uno de los detenidos es Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar. (SSPC)

Cabe destacar que Reynoso García contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes, , por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres fueron detenidos.

Por lo anterior, a las cuatro personas detenidas, se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Archivaldo Iván Guzmán, también fue detenido. (SSPC)

Detención se da tras asesinato de El Panu

Apenas el pasado domingo 22 de diciembre, un sujeto armado asesinó a tiros a un hombre que, posteriormente se sabría, era Óscar Noé Medina González, alias ‘El Panu’, jefe de seguridad de Los Chapitos, en un restaurante de la colonia Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Carlos Jiménez, periodista especializado en seguridad, aseguró que el hombre, quien era originario de Sinaloa, y quien era buscado por autoridades de Estados Unidos, llevaba tan solo dos días en la capital del país.