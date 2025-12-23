México

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

La captura de estos operadores financieros se da a días del asesinato en la CDMX de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, considerado pieza clave de la facción del Cártel de Sinaloa

Guardar

Autoridades federales confirmaron este martes la detención de Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y a Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Archivaldo Iván Guzmán.

La detención ocurrió en Zapopan, Jalisco, y se dio gracias a que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) catearon dos domicilios.

A los detenidos les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Aunado a esto, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la SSPC, Marina y FGR detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García de 37 años, alias “Pollo”, líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, y también se detuvo a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela de 40 años.

Uno de los detenidos es
Uno de los detenidos es Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar. (SSPC)

Cabe destacar que Reynoso García contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes, , por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres fueron detenidos.

Por lo anterior, a las cuatro personas detenidas, se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

Mario Lindoro Elenes de 69
Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Archivaldo Iván Guzmán, también fue detenido. (SSPC)

Detención se da tras asesinato de El Panu

Apenas el pasado domingo 22 de diciembre, un sujeto armado asesinó a tiros a un hombre que, posteriormente se sabría, era Óscar Noé Medina González, alias ‘El Panu’, jefe de seguridad de Los Chapitos, en un restaurante de la colonia Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Carlos Jiménez, periodista especializado en seguridad, aseguró que el hombre, quien era originario de Sinaloa, y quien era buscado por autoridades de Estados Unidos, llevaba tan solo dos días en la capital del país.

Temas Relacionados

Los ChapitosIván Archivaldo GuzmánJaliscodetención7niñoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metrobús hoy 23 de diciembre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 23 de diciembre:

¿Cuál es el nivel de aprobación de la gobernadora de Guerrero? Esto señala encuesta

La violencia y la inseguridad continúan como los principales factores que presionan su evaluación

¿Cuál es el nivel de

Tres trucos para evitar los estragos de la resequedad en el rostro causada por las bajas temperaturas

Durante las fiestas decembrinas, la resequedad en el rostro se acentúa como uno de los problemas dermatológicos más frecuentes

Tres trucos para evitar los

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierre a la circulación en la autopista México-Texcoco por volcadura de pipa

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Por qué los mexicanos eligen mercados sobre tiendas en diciembre

Una mezcla de precios accesibles y el ambiente festivo atrae a quienes desean cuidar su bolsillo y sumar detalles únicos a sus festejos

Por qué los mexicanos eligen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a El Grinch por

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar:

Christian Nodal y Ángela Aguilar: todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del 2026 en México

Fátima Bosch visitó zonas arqueológicas en la CDMX tras críticas de Lupita Jones por bailar en caravana de Tabasco

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

¿Despidieron a Eugenio Derbez de LOL México? Anuncia la fecha de estreno de nueva temporada con 2 nuevos famosos

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América