Asesinan a balazos a Efraín Blanco Villagómez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, Veracruz

Efraín Blanco Villagómez era un reconocido agricultor, actual comisariado ejidal de Mata Tenatito y exaspirante a la alcaldía de Omealca por el partido Morena. (Facebook)

La ola de violencia criminal que azota la región central del estado de Veracruz cobró una nueva víctima el pasado viernes por la tarde. Efraín Blanco Villagómez, exaspirante a la alcaldía del municipio de Omealca por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actual comisariado ejidal de la comunidad de Mata Tenatito, fue asesinado a balazos al interior de su propio hogar.

De acuerdo con las primeras fuentes policiales y reportes de vecinos, un grupo de hombres portando armas de fuego de grueso calibre llegó hasta el domicilio del político y líder agrícola. Los agresores irrumpieron violentamente en la vivienda y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra Blanco Villagómez, quien perdió la vida de forma casi instantánea a causa de los múltiples impactos de bala, antes de que pudiera recibir cualquier tipo de asistencia médica.

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Un líder agrícola y figura política local

Efraín Blanco Villagómez era un personaje ampliamente conocido y respetado en su comunidad. Más allá de sus aspiraciones políticas dentro de las filas de Morena durante los pasados procesos electorales locales, destacaba por su papel como líder de los ejidatarios en Mata Tenatito, una función de vital importancia para la gestión de recursos y la mediación de conflictos en el sector rural.

Además de su faceta pública, Blanco Villagómez era un reconocido agricultor de esta región de las Altas Montañas y la zona centro de Veracruz. Su actividad económica y su liderazgo lo mantenían en contacto constante con las poblaciones que colindan con municipios estratégicos y de alta complejidad geográfica como Cuichapa, Tezonapa, Tierra Blanca y la sierra de Zongolica, una vasta franja territorial dedicada al cultivo de la caña de azúcar y otros productos agrícolas.

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Silencio institucional pese al fuerte operativo

Tras escucharse las detonaciones que alertaron a la comunidad de Mata Tenatito, llamadas a los números de emergencia provocaron una fuerte movilización de las fuerzas del orden. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, acompañados por agentes de la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen y preservar los indicios balísticos.

Blanco Villagómez fue asesinado en su hogar. (Facebook)

De inmediato, las fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de búsqueda y localización en el municipio de Omealca y las carreteras aledañas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna detención relacionada con este homicidio.

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El mutismo ha sido la única respuesta oficial. De manera inusual frente a crímenes de alto impacto que involucran a figuras políticas locales, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantienen un silencio total, sin emitir comunicados ni brindar avances sobre las posibles líneas de investigación o el móvil detrás de este ataque directo.

Foco rojo en la región central de Veracruz

El asesinato de Efraín Blanco no es un hecho aislado. En la región central del estado de Veracruz, la violencia, las ejecuciones y los hechos delictivos han crecido de manera alarmante en los últimos 12 meses. Esta zona, que sirve como un corredor natural hacia el estado de Oaxaca, se ha convertido en un territorio disputado por diversas células del crimen organizado.

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La colindancia de Omealca con Tezonapa y Tierra Blanca conforma un triángulo geográfico que históricamente ha enfrentado problemas de inseguridad, desde el robo de combustible (huachicol) y asaltos en carreteras, hasta extorsiones a productores agrícolas, cañeros y comerciantes. La muerte de este exaspirante morenista vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad que enfrentan los liderazgos sociales y políticos en las zonas rurales del estado, mientras la comunidad de Mata Tenatito exige justicia ante un crimen que ha ensombrecido a la región.