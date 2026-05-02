México

Congreso de Sinaloa aprueba licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya

Legisladores aprobaron el permiso solicitado por más de 30 días

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Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.
Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal de más de 30 días solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones anunciadas por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Luego de la votación, el pleno turnó la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que emita la propuesta de gobernadora o gobernador interino.

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Así lo determinó el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa durante la lectura de la votación.

“Lo hago desde mi profunda convicción republicana con al confianza de que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en relación en los hechos en los que se me concierne y que son de dominio público”, fue el comunicado que envió el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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“A fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad de mi conducta, como lo ha expresado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien expreso mi reconocimiento invariable”, finaliza el comunicado.

Solicitud de licencia de Rocha Moya en medio de investigaciones

La noche del 1 de mayo, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal de su cargo “mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción”, expresó el funcionario en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

La mañana del sábado 2 de mayo, el H. Congreso del Estado de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria para votar a favor o en contra de la petición del gobernador. Por unanimidad, la licencia fue aprobada, por lo que ahora solo queda esperar a que se nombre a la o el gobernador interino del estado.

Los hechos ocurren en medio de polémicas acusaciones e investigaciones iniciadas luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que investiga al gobernador de Sinaloa y a otros 9 funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

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