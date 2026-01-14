México

Andrea Legarreta revela la reacción de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, al enterarse de su noviazgo con Luis Carlos Origel

Después de varios rumores, la presentadora del programa Hoy confirmó su relación con el sobrino de Pepillo Origel

La conductora de Hoy comparte
La conductora de Hoy comparte que sus hijas, Mía y Nina, adoran a Luis Carlos Origel por su cercanía y calidad humana. (Foto: Instagram@erikrubinoficial)

En medio de su regreso al programa Hoy, Andrea Legarreta acaparó la atención del público al confirmar su relación con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel.

Además, la presentadora se sinceró sobre el sentir de Erik Rubín, su exesposo, y sus hijas, Mía y Nina, ante la noticia de su nuevo romance luego de tres años soltera.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

Erik Rubín, Mía y Nina reaccionan al nuevo noviazgo de Andrea Legarreta

Después de confirmar su noviazgo en un encuentro con Televisa Espectáculos, la conductora y actriz se sinceró sobre el sentir de sus hijas y su expareja ante su noviazgo.

En una entrevista con Edén Dorantes, Legarreta aseguró que su familia está feliz, incluso le han brindado mucho amor en esta nueva etapa.

“Están felices, lo adoran. Erik me dijo: ‘no sabes el gusto que me da’. Él y yo somos familia, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona, era lo que me decía: ‘yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro’”, contó.

Erik Rubín expresa su alegría
Erik Rubín expresa su alegría por el noviazgo de Andrea Legarreta, resaltando el deseo de que su exesposa esté con una buena persona. (Foto: Instagram)

Debido a que Luis Carlos Origel y Erik Rubín tenían una relación cercana desde antes, la presentadora aseguró que existe cariño de por medio tanto de su exesposo como de sus hijas.

Lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos desde hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. A Erik le dio mucho gusto”, compartió.

Una amistad que se transformó en amor con el paso de los años

Además de sincerarse sobre la reacción de su familia, la conductora de Televisa confesó que aunque se negaba a la idea de tener una relación con alguien más joven, se dio cuenta de que el cariño se había transformado.

“Vieron que me tardé mucho y para mí fue muy bonita sorpresa, siempre lo he adorado, es una gran persona. Como mujer tenía mis ideas de que alguien más joven no, pero es cuando te das cuenta de que uno no puedo decir nunca”, explicó.

Andrea Legarreta describe su amor
Andrea Legarreta describe su amor con Luis Carlos Origel como un 'regalo bonito' que le devolvió la ilusión y la felicidad. (@RCulturaPop / X)

Finalmente, pese a asegurar que la vida le ha dado un regalo “muy bonito” y se siente agradecida, aclaró que no tiene la intención de llenar sus redes sociales sobre su relación, pues busca que se trate de algo más privado.

No van a ver mi Instagram lleno de fotos, quiero que sea nuestro”, sentenció.

Así confirmó Andrea Legarreta su relación con Luis Carlos Origel

Luego de que aparecieran juntos en el programa Hoy, Andrea Legarreta concedió una entrevista a los micrófonos de Televisa Espectáculos, donde confesó que antes de ser parejas fueron buenos amigos.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente. Tuve una época de mucha tristeza. Y, pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce”, explicó.

