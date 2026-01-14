¿Cuál es el parentesco entre Pepillo Origel y Luis Carlos Origel, joven vinculado sentimentalmente con Andrea Legarreta?

Ahora que Luis Carlos Origel es tendencia, han surgido dudas sobre su parentesco con Pepillo Origel. (Wikimedia - Redes sociales)

Luis Carlos Origel se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras su sorpresiva aparición en el programa Hoy junto a Andrea Legarreta, con quien ha sido vinculado sentimentalmente.

Su nombre comenzó a tener notoriedad entre los fans de la presentadora desde el año pasado, cuando Legarreta compartió una fotografía junto a él, lo que generó rumores de un romance.

Ambas personalidades han declarado que los une una amistad de años; sin embargo, su reciente participación juntos ha desatado nuevas teorías.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad. Crédito: Instagram: programahoy

¿Luis Carlos Origel es familia de Pepillo Origel?

En medio de la viralización del nombre de Luis Carlos Origel, han surgido preguntas sobre su parentesco con Pepillo Origel, periodista de espectáculos que colabora junto Martha Figueroa en el programa Con Permiso de Unicable.

Sin embargo, a diferencia del comunicador, Carlos Origel ha optado por el mundo fitness y la creación de contenido en el mundo digital. Incluso, usuarios de redes sociales señalan que colabora en los gimnasios de Legarreta y Erik Rubín.

“El personaje con el que ‘intentan’ decir que Andrea Legarreta tiene una relación es sobrino de Juan José Origel y es entrenador en los gym de Andrea y Erik Rubin”, escribió la página Serios y sinceros.

Usuarios de redes sociales afirman que Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José ‘Pepillo’ Origel. (IG: juanjoseorigel)

El es Luis Carlos Origel, joven relacionado sentimentalmente con Andrea Legarreta

Luis Carlos Origel es un entrenador personal y creador de contenido fitness. Antes de dedicarse de lleno al ámbito fitness, incursionó en el futbol profesional.

Además, es sobrino del reconocido periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel, circunstancia que facilitó su ingreso a la televisión y su colaboración en diversos proyectos relacionados con el mundo del espectáculo y el entretenimiento mexicano.

En el ámbito profesional, Luis Carlos Origel ha ganado notoriedad no solo como coach fitness, sino también por haber debutado como conductor titular en el noticiero matutino Expreso de la mañana de Foro TV.

Antes de dedicarse al fitness, Luis Carlos Origel incursionó en el futbol profesional y ahora destaca como coach y conductor de TV. (IG)

La postura de Carlos Origel ante el supuesto romance con Andrea Legarreta

Tanto él como la conductora han aclarado en diferentes ocasiones que entre ambos existe una amistad cercana de muchos años y no una relación amorosa como se ha especulado.

En una entrevista reciente, Luis Carlos Origel expresó que Andrea Legarreta es “una gran amiga y la quiero muchísimo”, y agregó que no le molestan las especulaciones porque ambos se tienen mucho cariño.

Por su parte, la conductora también ha declarado: “Es el sobrino de Pepillo, es de mis mejores amigos hace más de 10 años. Sé que al final van a especular, pero es una de las personas más lindas que he conocido".

La participación de Luis Carlos Origel en el programa Hoy desató nuevas especulaciones sobre su relación con Andrea Legarreta entre el público. (Instagram: programa hoy)

Cabe señalar que los rumores de un posible romance revivieron tras su reciente participación en Hoy, donde interactuó con la presentadora y el resto de los presentadores mencionaron frases como “Ella ya ganó”.