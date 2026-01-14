Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

Andrea Legarreta confirmó su romance con su amigo, Luis Carlos Origel. (@RCulturaPop / X)

Tras semanas envuelta en rumores sobre su vida amorosa, Andrea Legarreta confirmó su romance con Luis Carlos Origel.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró la conductora en entrevista para las cámaras y micrófonos de Televisa Espectáculos.

Eso no fue todo, la conductora también describió al hombre que conquistó su corazón a aproximadamente tres años de su separación de Erik Rubín.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, comentó sonrojada.

La presentadora no profundizó en detalles, pero reveló que conoce a Luis Carlos Origel desde hace varios años y fueron grandes amigos antes de ser pareja.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad. Crédito: Instagram: programahoy

“De pronto, pues... como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz”, comentó.

Andrea Legarreta confesó que durante mucho tiempo se negó a tener una relación amorosa, pues estaba atravesando el duelo del fin de su matrimonio de 23 años, pero un día su panorama cambió.

“Tuve una época de mucha tristeza. Y, pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo", concluyó.

Luis Carlos Origel es excolaborador de Hoy y sobrino del presentador 'Pepillo' Origel. (@andrealegarreta, Instagram)

Hasta el momento, Luis Carlos Origel no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

Aunque Luis Carlos Origel es popular en redes sociales por sus entrenamientos fitness y colaboraciones en N+, se desconoce mucha información sobre su vida privada.

No obstante, se especula que tiene alrededor de 41 años de edad, por lo que sería 13 años menor que Andrea Legarreta.

Oriundo de una familia vinculada a los medios, Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel. No obstante, a diferencia del conductor del extinto programa La Oreja, Luis Carlos se caracteriza por mantener un perfil bajo y permanecer alejado de la atención mediática, enfocándose principalmente en su labor dentro del mundo fitness.

(IG: @lcorigel)

En la plataforma Instagram, Luis Carlos Origel reúne una comunidad de más de 47 mil seguidores. En dicho espacio suele compartir, de forma regular, fotografías de sus rutinas de ejercicio, videos de sus intervenciones en Hoy y distintas selfies.