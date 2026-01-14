México

Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

La conductora compartió detalles sobre su nueva relación tras semanas envuelta en rumores

Guardar
Andrea Legarreta confirmó su romance
Andrea Legarreta confirmó su romance con su amigo, Luis Carlos Origel. (@RCulturaPop / X)

Tras semanas envuelta en rumores sobre su vida amorosa, Andrea Legarreta confirmó su romance con Luis Carlos Origel.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró la conductora en entrevista para las cámaras y micrófonos de Televisa Espectáculos.

Eso no fue todo, la conductora también describió al hombre que conquistó su corazón a aproximadamente tres años de su separación de Erik Rubín.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, comentó sonrojada.

La presentadora no profundizó en detalles, pero reveló que conoce a Luis Carlos Origel desde hace varios años y fueron grandes amigos antes de ser pareja.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad. Crédito: Instagram: programahoy

“De pronto, pues... como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz”, comentó.

Andrea Legarreta confesó que durante mucho tiempo se negó a tener una relación amorosa, pues estaba atravesando el duelo del fin de su matrimonio de 23 años, pero un día su panorama cambió.

“Tuve una época de mucha tristeza. Y, pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo", concluyó.

Luis Carlos Origel es excolaborador
Luis Carlos Origel es excolaborador de Hoy y sobrino del presentador 'Pepillo' Origel. (@andrealegarreta, Instagram)

Hasta el momento, Luis Carlos Origel no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

Aunque Luis Carlos Origel es popular en redes sociales por sus entrenamientos fitness y colaboraciones en N+, se desconoce mucha información sobre su vida privada.

No obstante, se especula que tiene alrededor de 41 años de edad, por lo que sería 13 años menor que Andrea Legarreta.

Oriundo de una familia vinculada a los medios, Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel. No obstante, a diferencia del conductor del extinto programa La Oreja, Luis Carlos se caracteriza por mantener un perfil bajo y permanecer alejado de la atención mediática, enfocándose principalmente en su labor dentro del mundo fitness.

(IG: @lcorigel)
(IG: @lcorigel)

En la plataforma Instagram, Luis Carlos Origel reúne una comunidad de más de 47 mil seguidores. En dicho espacio suele compartir, de forma regular, fotografías de sus rutinas de ejercicio, videos de sus intervenciones en Hoy y distintas selfies.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaLuis Carlos OrigelTelevisaPrograma HoyPepillo Origelmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul cerraría el Clausura 2026 como local en el Estadio Azteca

Las primeras jornadas del campeonato se jugarán fuera de la Ciudad de México, mientras el club espera la reapertura del inmueble capitalino

Cruz Azul cerraría el Clausura

Elementos del ERUM rescatan a dos personas y a sus mascotas tras intoxicación por fuga de gas en la alcaldía Cuauhtémoc

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, se evitó una tragedia mayor

Elementos del ERUM rescatan a

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

El deceso fue confirmado por colegas mediante mensajes públicos de despedida

Muere Gloria Rocha “La Madrina”,

Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Las beneficiarias del programa reciben capacitación sobre los derechos de la mujer y vinculación al Sistema Estatal de Cuidados, entre otros beneficios

Así puedes usar tu tarjeta

Policía Cibernética de la CDMX alerta por fraude telefónico mediante suplantación del SAT

Delincuentes buscan obtener pagos o datos personales bajo amenazas legales

Policía Cibernética de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia golpea al deporte: ejecutan

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

Un hombre sin vida, una persecución fatal y ataques armados en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Muere Gloria Rocha “La Madrina”,

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

Ernesto D’Alessio explica controversia de falta de pagos y aclara situación con hermanos Borovoy

Kenia Os aclara la pausa en la colaboración con Danna y Belinda

Andrea Legarreta destapa detalles de su supuesto romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

Gael García Bernal recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia por su trayectoria

DEPORTES

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: cuándo y a qué hora ver a los atletas mexicanos

Cruz Azul cerraría el Clausura 2026 como local en el Estadio Azteca

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Con gol de Yael Padilla sobre la hora, Chivas logra su segunda victoria en el torneo y se coloca como líder general

Bandido sueña con la Triple Corona y poner a México en la cima mundial en AEW, ROH y CMLL