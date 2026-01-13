México

Perros se vuelven virales al ayudar a su amo cargando las bolsas de mandado: “La IA avanza, pero México va en chin..”

El video muestra a tres perros de raza Husky ayudando a su dueño con las bolsas del súper, desatando millones de reacciones

La escena, grabada en la vía pública, superó los 5.9 millones de reproducciones en TikTok. (Captura de pantalla)

México volvió a colocarse en el centro de la conversación digital gracias a un video viral que, una vez más, puso en duda si la realidad nacional puede ir más rápido que la Inteligencia Artificial (IA).

Tras el recuerdo reciente de un gato captado durante la temporada navideña sujetando con sus propias patitas el lazo de una piñata, ahora fueron unos perros quienes se robaron la atención en redes sociales por una escena cotidiana que sorprendió a millones de usuarios.

La escena fue tan surrealista que muchos dudaron de su autenticidad.

En esta ocasión, el protagonismo recayó en tres perros de raza Husky que fueron grabados mientras acompañaban a su dueño y lo ayudaban a cargar las bolsas del mandado. El clip fue difundido en TikTok por la usuaria identificada como Samantha Garciaa5, donde rápidamente se volvió tendencia por lo peculiar de la escena y la naturalidad con la que los animales participan en la actividad.

Usuarios publicaron fotos en los comentarios para asegurar que el video era verídico. (Captura de pantalla)

En las imágenes se observa a los caninos sosteniendo las bolsas con el hocico, caminando tranquilamente junto a su amo por la vía pública. La escena, que parece sacada de una animación o de un video generado por IA, provocó asombro y risas entre los internautas, quienes no tardaron en viralizar el contenido.

Usuarios publicaron fotos en los comentarios para asegurar que el video era verídico. (Captura de pantalla)

El video superó las 5.9 millones de reproducciones, acompañado de una frase que se convirtió en uno de los principales motores de su popularidad. “La IA va rápido, pero México va en chinga”, escribió la usuaria en la publicación, una frase que fue retomada por cientos de usuarios en los comentarios.

Usuarios publicaron fotos en los comentarios para asegurar que el video era verídico. (Captura de pantalla)

Ante las dudas de algunos internautas sobre la autenticidad del clip, varias personas aseguraron conocer al dueño de los perros y confirmaron que el video es completamente real. Incluso, algunos usuarios compartieron fotografías adicionales donde se observa al hombre junto a sus caninos cargando las bolsas del mandado.

Usuarios publicaron fotos en los comentarios para asegurar que el video era verídico. (Captura de pantalla)

Entre los comentarios destacados se encuentran frases como: “weyyyy yo conozco al señor y a los perritoooos”; “lo chistoso es, que en esas bolsitas cargan sus cacas y el señor me dijo ”Pues aunque sea que eso hagan”; “Los veía casi siempre en las tardes cerca de mi trabajo”, “los escandalosos con sus bolsas ecológicas jaja”, “Sin duda México va en tren bala y la IA en metrobús JAJAJAJAJAJA”, reflejando el tono humorístico con el que la mayoría reaccionó al video.

Un video de TikTok muestra a tres perros ayudando a su dueño con las bolsas del súper, desatando millones de reacciones. Crédito: TikTok /@samanthagarciaa5

El clip no solo generó millones de vistas, sino que también reforzó una narrativa frecuente en redes sociales: en México, la realidad cotidiana puede superar cualquier simulación digital.

