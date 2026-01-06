México

Niña intenta mandar su carta a los Reyes Magos y su globo explota en cables de luz | VIDEO

El momento fue captado por sus padres y desató reacciones encontradas en redes sociales

Guardar
La tradición infantil terminó de
La tradición infantil terminó de forma inesperada y se volvió viral en TikTok.

Una tradición profundamente arraigada en México volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, luego de que un momento pensado para la ilusión infantil terminara de forma inesperada y se viralizara en plataformas digitales. A días de celebrarse el Día de Reyes, un video captó el instante en que una niña intenta enviar su carta a los Reyes Magos mediante un globo, práctica común en distintas regiones del país.

La grabación muestra a la menor sosteniendo un globo verde con su carta atada al cordón, mientras se prepara para soltarlo con entusiasmo. Sin embargo, lo que parecía un gesto cargado de magia pronto tomó un giro distinto. El globo no logró elevarse con la velocidad necesaria debido a la falta de helio, lo que provocó que ascendiera lentamente hasta quedar atorado en cables de alta tensión ubicados en la calle.

Segundos después, el globo terminó por reventar, truncando el simbólico envío de la carta. La reacción inmediata de la niña fue de desconcierto y tristeza, mientras que sus padres, quienes grababan la escena, reaccionaron con risas ante lo ocurrido. El contraste entre la ilusión infantil y la reacción adulta fue uno de los factores que detonó la conversación digital.

Comentarios de burla y críticas
Comentarios de burla y críticas marcaron la conversación digital.

El video rápidamente superó el millón de reproducciones y generó una oleada de comentarios encontrados. Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras otros criticaron la reacción de los adultos presentes. Entre los mensajes destacados que acompañan la publicación se leen frases como:“JAJAJAJAJA como se ríe al final el papá”,“La niña toda triste cuando explotó”;“Ya se fueeeeee, pero la luuuuz”;“jajajajjaja que paso despuess? no lloroo?”;“pues si literal se fue, pero la luz”;“ya callate pendejo, no me da risa, jajaja la niña con el papá”.

Más allá del tono humorístico que adoptaron algunos internautas, el caso también abrió un debate sobre la seguridad de este tipo de prácticas, ya que los globos pueden representar un riesgo al quedar atrapados en instalaciones eléctricas. En años recientes, autoridades y especialistas han advertido sobre los peligros asociados al uso de globos con helio en zonas urbanas.

El momento fue captado por sus padres y desató reacciones encontradas en redes sociales. Crédito: TikTok/ ericar5

A pesar del desenlace, el video se convirtió en un reflejo de cómo las tradiciones evolucionan en la era digital, donde incluso los momentos más simples pueden generar discusiones masivas. Para muchos, la escena encapsula la fragilidad de la infancia frente a la realidad, mientras que para otros se trata de una anécdota más del folclor moderno que rodea al Día de Reyes.

Temas Relacionados

NiñaReyes MagosgloboDía de Reyesviralmexico-virales

Más Noticias

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Un tiktoker generó polémica por insistirle al youtuber la necesidad de someterse a estudios clínicos

Signo de Frank: el inesperado

Permiso de trabajo para extranjeros en México: requisitos y paso a paso para conseguir la licencia en 2026

Trámites vigentes y condiciones migratorias en forma para acceder a una oportunidad laboral legal dentro del país

Permiso de trabajo para extranjeros

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Una selección de espectáculos que marcará el inicio del año con música, energía y grandes artistas en la capital mexicana

Top 5 conciertos en CDMX

Valor de cierre del dólar en México este 6 de enero de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

México se posiciona ante la OEA ante captura de Maduro en Venezuela

Alejandro Encinas reiteró la disponibilidad del gobierno mexicano a ayudar en la solución pacífica de controversias

México se posiciona ante la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Signo de Frank: el inesperado

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Francis y Reese, de ‘Malcolm el de enmedio’ llegan a México con una firma de autógrafos: fechas, sedes y precios

¿Por qué Victoria Ruffo es tendencia en redes sociales?

Felicia Mercado revela la verdad de la fuerte cachetada que le dio Verónica Castro: “Nos peleábamos”

DEPORTES

Barcelona vs Athletic: a qué

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26