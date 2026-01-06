Niña intenta mandar su carta a los Reyes Magos y su globo explota en cables de luz | VIDEO

La tradición infantil terminó de forma inesperada y se volvió viral en TikTok.

Una tradición profundamente arraigada en México volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, luego de que un momento pensado para la ilusión infantil terminara de forma inesperada y se viralizara en plataformas digitales. A días de celebrarse el Día de Reyes, un video captó el instante en que una niña intenta enviar su carta a los Reyes Magos mediante un globo, práctica común en distintas regiones del país.

La grabación muestra a la menor sosteniendo un globo verde con su carta atada al cordón, mientras se prepara para soltarlo con entusiasmo. Sin embargo, lo que parecía un gesto cargado de magia pronto tomó un giro distinto. El globo no logró elevarse con la velocidad necesaria debido a la falta de helio, lo que provocó que ascendiera lentamente hasta quedar atorado en cables de alta tensión ubicados en la calle.

Segundos después, el globo terminó por reventar, truncando el simbólico envío de la carta. La reacción inmediata de la niña fue de desconcierto y tristeza, mientras que sus padres, quienes grababan la escena, reaccionaron con risas ante lo ocurrido. El contraste entre la ilusión infantil y la reacción adulta fue uno de los factores que detonó la conversación digital.

Comentarios de burla y críticas marcaron la conversación digital.

El video rápidamente superó el millón de reproducciones y generó una oleada de comentarios encontrados. Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras otros criticaron la reacción de los adultos presentes. Entre los mensajes destacados que acompañan la publicación se leen frases como:“JAJAJAJAJA como se ríe al final el papá”,“La niña toda triste cuando explotó”;“Ya se fueeeeee, pero la luuuuz”;“jajajajjaja que paso despuess? no lloroo?”;“pues si literal se fue, pero la luz”;“ya callate pendejo, no me da risa, jajaja la niña con el papá”.

Más allá del tono humorístico que adoptaron algunos internautas, el caso también abrió un debate sobre la seguridad de este tipo de prácticas, ya que los globos pueden representar un riesgo al quedar atrapados en instalaciones eléctricas. En años recientes, autoridades y especialistas han advertido sobre los peligros asociados al uso de globos con helio en zonas urbanas.

El momento fue captado por sus padres y desató reacciones encontradas en redes sociales. Crédito: TikTok/ ericar5

A pesar del desenlace, el video se convirtió en un reflejo de cómo las tradiciones evolucionan en la era digital, donde incluso los momentos más simples pueden generar discusiones masivas. Para muchos, la escena encapsula la fragilidad de la infancia frente a la realidad, mientras que para otros se trata de una anécdota más del folclor moderno que rodea al Día de Reyes.