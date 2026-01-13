Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 marcó un cambio profundo en el equilibrio del Cártel de Sinaloa (CDS), y específicamente en una de sus facciones más poderosas, la liderada por “Los Chapitos”.

La organización criminal ha atravesado una reconfiguración interna derivada de las bajas y detenciones que han sucedido en los últimos años, en el marco de la guerra que mantienen contra “La Mayiza”, grupo dirigido por Ismael Zambada Siqueiros, alias “El Mayito Flaco”, quien buscaría vengar la entrega de su padre por parte de “El Güero Guzmán” y quedarse con el poder absoluto del CDS.

De acuerdo con reportes periodísticos, la organización comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán han realizado alianzas para sobrevivir.

Además de la organización, la estructura familiar ha perdido a la mitad de sus herederos, debido a que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar seguirían con el legado criminal de su padre, mientras que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López pasan sus días recluidos en cárceles estadounidenses.

La Guerra contra “La Mayiza”

En 2026, Los Chapitos enfrentan uno de los periodos más críticos desde la captura de El Mayo Zambada.

La facción conocida como “La Mayiza”, mantiene una ofensiva permanente para disputar el control del Cártel de Sinaloa.

Durante los últimos meses, “Los Chapitos” han perdido a varios de sus principales operadores.

Los cuatro Chapitos y el Mayito Flaco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre las bajas más relevantes para la organización se encuentra Oscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, asesinado la noche del 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luau, de la Zona Rosa capitalina. De acuerdo con reportes, un individuo armado ingresó al local y disparó directamente contra Medina González, quien cenaba con su familia.

“El Panu” era identificado como operador clave en la estructura de “Los Chapitos” y la DEA ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que derivara en su captura, debido su relación con el tráfico de fentanilo y otras actividades ilícitas.

La perdida de “El Panu” se suma a otras bajas significativas en el 2025 por muerte o captura, entre las que destacan las siguientes:

Juan Luis Castro Morales (“El Gavilán”) - asesinado

Kevin Alonso Gil Acosta (“El 200”) - capturado

Luis Alfonso López Reátiga (“El Toner”) - detenido

Jorge Humberto Figueroa Benítez o Isaías Manríquez Tornero (“La Perris” o “El 27”) - abatido

José Ángel Canobbio Inzunza (“El Güerito”) - detenido

Pese a las bajas, “Los Chapitos” mantendrían el control de varias plazas, aunque su dominio se ve cada vez más presionado por la ofensiva de “La Mayiza” y la presencia de fuerzas federales.

El escenario para 2026 plantea una organización fragmentada, con menor capacidad de respuesta y en constante riesgo de perder influencia frente a las nuevas alianzas y divisiones dentro del cártel.

Alianza con el CJNG

Tras la entrega de “El Mayo” y el inicio de la guerra, “Los Chapitos” habrían buscado reforzar su posición mediante un acercamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes periodísticos, la negociación con el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuvo como objetivo principal formar un bloque común para enfrentar a la “La Mayiza” y sus aliados, entre los que se encontrarían “Los Cabrera” y “El Cártel de los Beltrán Leyva”, liderado por “El Chapo Isidro”.

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Infobae)

El acuerdo, según presunciones de medios nacionales, no implicó una fusión formal entre ambas organizaciones, sino pactos puntuales de no agresión y colaboración en zonas estratégicas.

Diversos videos publicados en redes sociales han confirmado que sicarios del CJNG estarían peleando para “Los Chapitos” en zonas montañosas de Sinaloa.

El escenario en 2026 muestra una alianza táctica de conveniencia entre dos de las organizaciones criminales más poderosas del país, cuyo principal objetivo es evitar que “La Mayiza” consolide su posición dentro del cártel, sin embargo, aún no hay indicios de qué buscaría la organización de Jalisco para que el trato sea beneficioso en ambas partes, por lo que hay que estar alerta de qué sucede en esta alianza.

Actualidad de “Los Chapitos”

En 2026, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los únicos de los cuatro hermanos que siguen en libertad. Ambos enfrentan el desafío de sostener la estructura de “Los Chapitos”, su reto reto principal de cara al 2026, sin contar el evitar su captura, sería mantener la cohesión del grupo y evitar la pérdida de más territorios clave.

Por su parte, Ovidio, conocido como “El Ratón”, permanece bajo proceso judicial en Estados Unidos. Se declaró culpable en julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, aceptando cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo distribución de fentanilo, así como delitos violentos, además, aceptó su participación en homicidios y secuestros, y se comprometió a pagar 80 millones de dólares como parte de la reparación de daños.

Como parte del acuerdo judicial, Ovidio Guzmán está colaborando con las autoridades estadounidenses al proporcionar información relevante y testificar contra otros miembros del cártel, lo que podría influir en la reducción de su sentencia. El 10 de julio de este año se sabrá la sentencia que recibirá el capo.

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” también enfrenta proceso judicial en Estados Unidos. El 30 de noviembre de 2025, se declaró culpable en Chicago, aceptando delitos de tráfico de drogas, asociación delictuosa y lavado de dinero. Admitió su participación en la importación y distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, así como en la coordinación de operaciones del Cártel de Sinaloa y el uso de recursos ilícitos. Al igual que Ovidio, Guzmán López está colaborando con las autoridades estadounidenses, lo que podría derivar en una reducción de su condena según la información y cooperación que proporcione. Su sentencia será dictada el 1 de junio de 2026.

De cara a 2026, la organización liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo operará bajo una presión creciente, presuntamente con menos margen de maniobra y en constante disputa por el control del Cártel de Sinaloa.