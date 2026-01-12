Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética.

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en dos acciones diferentes, localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas, en los estados de Durango, Sinaloa y Michoacán.

La primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización.

En una segunda acción, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó y desmanteló un laboratorio, donde se aseguraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

La destrucción total de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso para localizar e inhabilitar laboratorios y zonas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas en el país y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.