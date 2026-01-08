Qué fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

Meses antes El Chapo había logrado escaparse de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

Eran alrededor de las 4:00 de la mañana del 8 de enero de 2016 cuando elementos de las Fuerzas Especiales de la Armada irrumpieron a un inmueble en Los Mochis, Sinaloa. Los trabajos de inteligencia identificaron que dentro del inmueble estaba un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

La irrupción de los uniformados derivó en la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y Jorge Iván Gastélum, alias El Cholo Iván, mano derecha del capo.

El Chapo era buscado desde meses antes cuando logró escapar del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015.

Las acciones operativas que derivaron en la tercera y última captura del Chapo fueron denominadas Cisne Negro.

Así fue el Operativo Cisne Negro

A través de disparos y explosiones elementos de seguridad se abren paso en una construcción de varios pisos. Una grabación desde la perspectiva de uno de los efectivos de seguridad muestra las maniobras realizadas en el sitio. así como las indicaciones del comando.

El Chapo durante su última detención.

La irrupción de los agentes derivó en enfrentamientos armados con miembros del grupo criminal, mientras El Chapo lograba huir del sitio.

Tras los disparos en el sitio los uniformados comenzaron a revisar el lugar. Algunos de los agentes encienden las luces de su armas para inspeccionar los rincones del sitio donde momentos antes sonaron disparos y explosiones de granadas.

“Tenemos tres masculinos, uno abatido y tenemos dos femeninas”, comenta uno de los agentes a través de las frecuencias de radio.

El enemigo del Chapo: la lluvia

Anteriormente El Chapo había logrado escaparse del Altiplano a través de un túnel. Meses después las estructuras subterráneas de Sinaloa también le ayudaron a esconderse, aunque de manera provisional, de las autoridades.

Joaquín Guzmán logró evadir a los uniformados y llegar hasta los túneles de drenaje, junto con el iba El Cholo Iván.

"El Cholo Iván" custodiado por elementos de la Marina (Archivo)

Como en dicha ocasión fueron registradas lluvias en la entidad los niveles del drenaje subieron y esto provocó que los dos hombres que habían logrado burlar a elementos de seguridad de élite tuvieran que salir a al superficie.

Para agilizar su escape, los sujetos robaron un auto, pero la unidad fue interceptada por un agente de la entonces Policía Federal (PF). En un último intento por escapar El Chapo ofreció 50 millones de dólares al uniformado a cambio de no ser detenido.

“Se me acabaron las vacaciones”, dijo el líder del Cártel de Sinaloa tras su captura.

Por qué el operativo fue denominado Cisne Negro

Los registros indican que en el año 2015 las autoridades mexicanas realizaron un cateo en el Rancho Los Ciruelos. En dicho sitio fueron asegurados diversos animales exóticos, entre ellos cisnes de color negro.

Se trata de aves que eran las favoritas de Guzmán Loera, según reportes periodísticos. Lo anterior dio el nombre al operativo que finalizó con la captura del Chapo.

Dicho operativo, que duró aproximadamente seis horas, estuvo a cargo de de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, un cuerpo élite de la Secretaría de Marina (Semar).

Finalmente, Joaquín Guzmán Loera y El Cholo Iván fueron detenidos alrededor de las 10:30 de la mañana en enero de 2016.