De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Nicolás Maduro tiene como vecinos a varios capos mexicanos, algunos de ellos con los que EEUU lo ha relacionado. (Agencias: AFP/Reuters/Cuartoscuro/Europa Press)

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn alberga hoy a uno de sus internos más inesperados: Nicolás Maduro. El exmandatario venezolano, detenido por el gobierno estadounidense el pasado 3 de enero y acusado de narcoterrorismo, comparte ahora espacio con diversas figuras del narcotráfico mexicano, entre ellos dos con los que el gobierno de Estados Unidos lo señala de tener vínculos.

El exmandatario venezolano, capturado en Caracas junto a su esposa Cilia Flores durante una operación militar, fue trasladado a Nueva York y luego fue recluido en una de las prisiones federales más vigiladas del país.

El MDC Brooklyn, administrado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP), es el centro de detención más relevante de la costa este para casos federales. Con una población superior a 1.300 reclusos, el penal concentra a los principales acusados de narcotráfico, terrorismo y delitos de alto impacto internacional.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido, posa junto al administrador de la DEA (Administración para el Control de Drogas) de Estados Unidos, Terry Cole, mientras es trasladado bajo custodia desde un avión federal estadounidense en la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Newburgh, Nueva York, EE. UU., el 3 de enero de 2026. Fuente: REUTERS. Esta imagen ha sido proporcionada por un tercero. Imagen pixelada de la fuente.

Los líderes mexicanos en el MDC Brooklyn

Desde 2024, Estados Unidos y México intensificaron la cooperación en seguridad, lo que derivó en la entrega de decenas de cabecillas de cárteles.

El penal de Brooklyn reúne a una lista sin precedentes de figuras del crimen organizado mexicano, que hoy son vecinos del exdictador venezolano, entre los que destacan el líder del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas, organizaciones criminales mencionados en la acusación contra Maduro en EEUU.

Ismael El Mayo Zambada

Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec

Líder histórico del Cártel de Sinaloa, fue capturado en Estados Unidos el 25 julio de 2024 tras haber sido engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Actualmente El Mayo se ha convertido en uno de los internos más vigilados del MDC, mientras espera sentencia tras haberse declarado culpable por varios delitos de narcotráfico.

Rafael Caro Quintero

Rafael Caro Quintero a su llegada a EEUU REUTERS.

Fundador del Cártel de Guadalajara, fue llevado a EEUU en febrero de 2025 junto a 29 narcotraficantes. Durante décadas, ocupó un lugar destacado en la lista de los más buscados por la DEA, principalmente por su implicación en el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena. Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y conspiración, y permanece aislado en una de las unidades de máxima seguridad del penal.

Servando Gómez Martínez “La Tuta”

La Tuta fue capturado en febrero de 2015 (SRE)

Exlíder de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, entregado a EEUU en agosto de 2025. Investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense lo identifican como operador financiero y estratega mediático de campañas para desacreditar a funcionarios federales. Enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, además de estar vinculado a delitos de violencia y lavado de dinero.

Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy (Foto: EFE)

Exjefe del Cártel de Juárez, fue entregado junto a otros 29 narcotraficantes el año pasado. El penal de Brooklyn lo mantiene bajo fuertes restricciones por su historial de violencia y por haber dirigido una de las organizaciones que disputó el control fronterizo con el Cártel de Sinaloa durante años.

Omar Treviño Morales “Z-42”

Omar Treviño Morales, líder de Los Zetas (Foto: Cuartosucuro)

Exlíder de Los Zetas, trasladado al MDC Brooklyn en abril de 2025 tras ser separado de su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”. Su régimen de aislamiento es aún más severo debido a los antecedentes de violencia y fugas de la organización que encabezó. Se tiene conocimiento de que está bajo comunicación restringida y enfrenta cargos de tráfico de drogas y delitos violentos.

Naasón Joaquín García

FOTO DE ARCHIVO: Naason Joaquín García, líder de una iglesia con sede en México que se estima tiene más de un millón de seguidores en todo el mundo, comparece ante el tribunal en Los Ángeles, California, EE. UU., el 10 de junio de 2019. REUTERS/Ringo Chiu/Foto de archivo

Exlíder de la iglesia La Luz del Mundo, en prisión desde 2019 por abuso sexual, tráfico de personas y delitos financieros. Fue condenado a 16 años y ocho meses, pero enfrenta nuevas imputaciones tras la denuncia de más víctimas y la ampliación de la investigación sobre la llamada “Empresa Joaquín LLDM”.

El penal también ha recibido a internos célebres de otras nacionalidades y sectores, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el rapero Sean “Diddy” Combs, el líder criminal ecuatoriano Adolfo Macías Villamar “Fito”, el empresario chino Guo Wengui, y personajes mediáticos como R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Fetty Wap y Martin Shkreli.

Cómo es el MDC Brooklyn

El MDC Brooklyn está ubicado en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, en una zona estratégica entre oficinas de la fiscalía federal y dos tribunales federales. Esta disposición permite que los traslados internos sean seguros y sin exposición pública, especialmente cuando se trata de detenidos sensibles.

El complejo está rodeado por estrictas medidas de seguridad, incluyendo barricadas de acero capaces de frenar vehículos de gran tonelaje, sistemas de videovigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia.

Entre las principales áreas de máxima seguridad destaca la Unidad de Vivienda Especial (SHU), en la que los internos de alto perfil pasan hasta 23 horas al día aislados en celdas individuales de poco más de seis metros de largo, reciben las comidas en la celda y solo pueden ejercitarse en espacios separados.

De qué se acusa a Nicolás Maduro

El exmandatario venezolano enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, conspiración y tráfico internacional de cocaína. El Departamento del Tesoro estadounidense lo identificó como líder del “Cártel de los Soles”, estructura que habría facilitado el paso de drogas hacia EEUU en coordinación con los principales cárteles mexicanos.

Según el Departamento del Tesoro, durante más de 25 años, Maduro y altos funcionarios venezolanos supuestamente facilitaron el tráfico de cocaína a través de alianzas con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, utilizando recursos oficiales, protección militar, pasaportes diplomáticos y rutas aéreas y marítimas protegidas para el envío de droga.

Se señala que los beneficios del narcotráfico fueron utilizados para financiar campañas electorales y fortalecer la estructura política del chavismo.