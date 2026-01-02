México

“Tu pueblo te sigue recordando”: Grecia Quiroz a dos meses del asesinato de Carlos Manzo

Desde noviembre de 2025, la actual edil de Uruapan ha alzado la voz para exigir justicia por el caso de Manzo

Guardar
Grecia Quiroz rompió el silencio
Grecia Quiroz rompió el silencio y habló de cómo fueron los últimos momentos con vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. (Cuartoscuro)

Se han cumplido dos meses desde aquel fatídico 1 de noviembre que cambió la historia política de Uruapan. El asesinato del alcalde Carlos Manzo en la plaza principal no solo dejó un vacío en la administración municipal, sino una herida abierta en su familia y una investigación que, lejos de cerrarse, se hunde en una profunda controversia técnica y social.

El aniversario luctuoso fue marcado por un mensaje cargado de dolor y firmeza publicado en redes sociales por Grecia Quiroz, viuda del edil. En un texto que rápidamente se volvió viral, Quiroz relató su regreso al lugar del crimen acompañada de sus hijos para depositar flores blancas, símbolo de la “pureza” que, afirma, Manzo representaba para los uruapenses.

“A dos meses que te arrebataron la vida de la forma más cobarde que puede existir, por la espalda porque de frente nunca pudieron hacerlo... ¡Carlos Manzo vive! y ¡Carlos Manzo vivirá por siempre!”, expresó con contundencia, advirtiendo que no cesará en su exigencia de justicia, tanto “humana como de Dios”.

Un altar honra al alcalde
Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Mientras el clamor social crece, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) enfrenta un cuestionamiento sin precedentes. La versión oficial, que sostiene que el atacante murió tras dispararse accidentalmente con su propia arma, ha sido puesta en duda por un peritaje balístico independiente.

El análisis privado, solicitado por la defensa de los escoltas del alcalde, reveló un hallazgo crítico: en la escena se localizaron seis casquillos grises marca “Luger Mon” (vinculados al arma del agresor), pero el casquillo que corresponde al disparo mortal que recibió el atacante es de color dorado, marca “Águila”.

Según el dictamen microscópico, este casquillo no comparte el patrón del cañón del arma del agresor, lo que sugiere la intervención de una segunda arma y echa por tierra la tesis del suicidio accidental.

Grecia Quiroz exige justicia tras
Grecia Quiroz exige justicia tras asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Cuartoscuro

Ante esto, el fiscal estatal Carlos Torres se ha limitado a señalar que será un juez quien determine el valor de estas pruebas, manteniendo el proceso bajo un hermetismo que la defensa califica de opaco.

En el ámbito político-seguridad, el caso ha escalado hasta el gabinete federal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, vinculó directamente al grupo criminal “Los Erre” (brazo del CJNG) con el magnicidio. Hasta el momento, las autoridades han reportado la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, como presunto autor intelectual, además de la captura de siete escoltas y un reclutador.

A pesar del despliegue de más de 2 mil elementos federales en la región tras el suceso, la sensación de inseguridad persiste en Michoacán. El caso de Carlos Manzo se ha convertido en el emblema de la fragilidad institucional, donde la verdad parece dividirse entre los expedientes oficiales y la evidencia científica independiente.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoMichoacánUruapanmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 2 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Cabañuelas 2026: la creencia en donde enero puede referir cómo será el clima por el resto del año

Con la llegada del año nuevo 2026, algunas tradiciones resaltan para interpretar lo que depara en los próximos 12 meses

Cabañuelas 2026: la creencia en

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

La hermana del futbolista compartió un video viral en redes sociales donde, mediante una broma, evidenció la unión entre ambos

Hermana de Santiago Giménez se

La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre

Las molestias digestivas típicas después de fiestas pueden aliviarse gracias a una infusión natural que favorece la eliminación de líquidos y desinflama el abdomen

La infusión digestiva que te

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?

El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta modernizar 64 aeropuertos durante su administración

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

Hermana de Santiago Giménez se

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace