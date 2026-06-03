México

Movimiento Ciudadano denunciará a Clara Brugada por “ajolotización” y uso de pintura morada en las calles de CDMX

Salomón Chertorivski calificó como “despilfarro” el gasto realizado por las obras del Mundial 2026

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Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)
Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), tanto del congreso legislativo como de la Comisión Operativa, dieron a conocer que presentarán una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México, en contra de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por presunto uso indebido de facultades y el desvío de recursos en acciones como “pintar de morado la ciudad” previo al Mundial 2026.

Los integrantes del partido naranja ven como mayor justificante que el actuar de la mandataria capitalina va en contra de la ciudadanía.

Piden explicación a Brugada por obras del Mundial

“Es increíble lo que está pasando y denunciaremos el despilfarro que la jefa de Gobierno está haciendo, jugando a las pinturas en una Ciudad que se está cayendo a pedazos, con un Metro colapsado, calles inundadas, hoyos, baches y bloqueos, pero la señora Brugada está gastando muy feliz el dinero en pintar de color morado -o ajolotes en algunos cruces viales- y luego pintar de amarillo. Eso no es un tropiezo, es incompetencia y se tiene que explicar", indicó Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México.

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Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)
Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario, Royfid Torres González, adelantó la realización de diversas acciones con la finalidad de contrarrestar los estragos negativos que viven a diario los capitalinos “por la falta de decisiones acertadas y buen gobierno”.

Una de las principales acusaciones de MC se centra en el otorgamiento de contratos a un mismo proveedor, “sin concurso, sin explicación, lo que lo convierte en un ‘socio’”, mismo que según lo detallado por los integrantes del partido ya suma 250 millones de pesos en contratos.

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Cuestionan doble pintado en la vía pública

“En una tarjeta informativa, la Secretaría de Obras reveló que la responsabilidad es del prestador de servicios sin mayor explicación y en el Metro el patrón se repite, dinero público sin licitar, mismo modus operandi que la pintura y la pregunta es por qué mienten, encubren y engañan. ¿Quién autorizó pagar dos veces a la empresa por pintar la ciudad? Son preguntas que deben contestarse. El precio lo estamos pagando todos y la opacidad no es casualidad, es política y debemos evitarlo”, enfatizó Chertorivski.

Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)
Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)

El documento de la denuncia precisa que el actuar de Clara Brugada ha vulnerado distintos principios como el de “legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, los cuales deben priorizarse en el ejercicio de la administración pública.

“Hoy los que pagamos las consecuencias somos los chilangos y chilangas, somos los que menos le importamos al gobierno de la ciudad porque si no, no estaría la Línea 2 como está, el centro histórico como se encuentra cerrado y ayer una lluvia en la zona de Cuajimalpa inundó avenidas y calles. Si les importáramos no pasaría eso”, enfatizó el emecista.

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