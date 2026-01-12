México

Estos son los bordados mexicanos que lograron un récord mundial

La certificación como la muestra más numerosa de su tipo en todo el planeta distingue la historia y el esfuerzo de artesanas y artesanos

México obtiene el Récord Guinness
México obtiene el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos más grande del mundo. Crédito: Secretaría de Turismo

México recibió el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos más grande del mundo, un reconocimiento que consolida la proyección internacional del país y subraya la vitalidad de su patrimonio textil.

La certificación, entregada oficialmente a través de Guinness World Records, respalda el logro colectivo de las comunidades artesanales de los 32 estados mexicanos y permitirá exhibir ante miles de visitantes la diversidad, creatividad y riqueza de una de las expresiones culturales más emblemáticas del país.

Al cierre de la ceremonia, el juez certificador Alfredo Arista informó que se inscribieron 3 mil 106 piezas en el conteo oficial, la cifra justa que validó la hazaña y garantizó la entrada de México a la familia Guinness. La exposición se presenta como un espacio único para congregar a más de 200 artesanas y artesanos de todo el territorio nacional.

Secretarias de Cultura y Turismo hablan del récord de la exposición de bordados

La exposición, celebrada en Los
La exposición, celebrada en Los Pinos, incluye 3 mil 106 piezas textiles validadas, exhibiendo la diversidad de bordados de los 32 estados de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Durante la conferencia de prensa en el Complejo Cultural Los Pinos, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que: “Esta exposición de bordados y tejidos más grande del mundo no es sólo un reconocimiento en un papel, es el reconocimiento a un país entero. Hoy lo lograron 32 estados, 32 secretarias y secretarios de Turismo y de Cultura que comparten un tapiz: el mosaico de México”.

Rodríguez Zamora añadió que esta distinción no pertenece al gobierno federal, sino a las comunidades indígenas y rurales que mantienen viva la tradición textil y reafirmó: “La riqueza textil es una de las expresiones más profundas de nuestra identidad; es cultura, historia, creatividad y orgullo nacional”.

Por su lado, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, enfatizó el impacto de este logro en la política cultural nacional al identificar al bordado como patrimonio vivo. Declaró: “La diversidad de México también se escribe en hilo, e hizo hincapié en la pluralidad de estilos y técnicas representados.

Los diseños expuestos incorporan motivos florales, geométricos y simbólicos que reflejan la cosmovisión de los pueblos originarios, y la colaboración entre las secretarías de Cultura y Turismo acompaña una visión compartida: “El turismo no es sólo un destino; es identidad, memoria y comunidad viva”.

¿Hasta cuándo se exhibirá la exposición de bordados y en dónde?

La Casa Miguel Alemán en
La Casa Miguel Alemán en el Complejo Cultural Los Pinos exhibe la muestra hasta el 1° de febrero. (EFE).

La muestra exhibió 3 mil 809 piezas textiles, aunque solo 3 mil 106 fueron validadas por cumplir los estrictos criterios de Guinness World Records, que exigen un mínimo de 2 mil piezas únicas y la revisión pieza por pieza por parte de especialistas.

Cada bordado se realizó sobre lienzos de 15 centímetros por 15 centímetros, elaborados con hilos de más de cuatro colores y empleando técnicas ancestrales tales como el pepenado, el telar de pedal, el punto atrás, el cruzado con petatillo, la cadenita, el punto de cruz y el deshilado.

La Casa Miguel Alemán dentro del Complejo Cultural Los Pinos, en la CDMX, alberga la exposición, que estará accesible al público hasta el 1 de febrero, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Alfredo Arista, como representante certificador, reiteró durante el acto: “Tras este proceso, puedo dar la cifra oficial: 3 mil 106 piezas exhibidas en la muestra de bordados más grande del mundo.

