Arrancan entrenamientos rumbo a la Clase Masiva de Futbol para romper récord Guinness en la CDMX

Este evento deportivo busca fomentar la actividad física y la inclusión, por lo que estará abierto a todo el público

La meta de reunir a miles de personas en la clase de fútbol refuerza el compromiso de la capital mexicana con la paz y la pasión por el balón.| Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

Con la participación entusiasta de alrededor de 300 personas, este sábado dio inicio el primer entrenamiento oficial rumbo a la Clase Masiva de Futbol, una iniciativa impulsada por PILARES y el programa Ponte Pila del Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto tiene como objetivo promover el deporte, la inclusión social y la convivencia comunitaria, además de buscar establecer un nuevo récord Guinness a nivel mundial.

A partir de este fin de semana y hasta finales del mes de febrero, los entrenamientos se llevarán a cabo de manera continua como parte de la preparación para la gran Clase Masiva de Futbol. En este evento, miles de personas realizarán de forma simultánea una rutina estructurada de ejercicios técnicos y físicos relacionados con el futbol, cumpliendo con estrictos lineamientos establecidos por Guinness World Records.

El desafío implica una organización precisa y un alto nivel de compromiso por parte de las y los participantes. Durante la clase masiva, cada grupo de 200 personas contará con un juez oficial certificado, encargado de verificar que todos los ejercicios se realicen de manera correcta y sincronizada.

El evento tiene como eje principal la inclusión de todas las personas. Foto: (Gobierno de la CDMX)

En caso de que alguno de los grupos no cumpla con las reglas establecidas, podría ser descalificado, lo que afectaría la validación del récord. Por esta razón, la preparación previa resulta fundamental para el éxito del evento.

Uno de los pilares de esta iniciativa es la inclusión. No existe límite de edad ni restricciones para participar en los entrenamientos ni en la clase masiva. Niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores están invitadas a formar parte de este esfuerzo colectivo, que busca garantizar el derecho al deporte y la actividad física para toda la población, incluyendo a personas con discapacidad.

La jornada inaugural contó con la presencia de invitados especiales que reforzaron el mensaje de diversidad y alto rendimiento deportivo. Dos jugadores de la Selección Nacional de Futbol para Ciegos, así como el portero de la Selección Juvenil, se sumaron al entrenamiento y compartieron su experiencia con las y los asistentes, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa de inclusión y superación.

El evento busca romper el récord Guinness a nivel mundial. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Javier Hidalgo, director general de PILARES, destacó la importancia de llevar el futbol más allá de los espacios tradicionales. “La idea es que el futbol no sólo se quede en el estadio, sino que llegue a las calles, a los barrios, a los PILARES y a las UTOPÍAS”, señaló.

Asimismo, informó que actualmente se están rehabilitando 500 canchas deportivas en toda la Ciudad de México, como parte de una estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la infraestructura deportiva.

El funcionario subrayó que se trata de un evento deportivo de carácter familiar, incluyente y comunitario, que culminará con una gran clase masiva en el Zócalo capitalino. Con este tipo de acciones, PILARES reafirma su compromiso con la inclusión social, el derecho al deporte y la construcción de comunidad, posicionando a la Ciudad de México como un referente en iniciativas deportivas de impacto internacional.

