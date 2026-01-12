México

Licuado de mango, fresas, naranja y chía: bebida saludable que favorece la producción de colágeno

Esta bebida es una alternativa para quienes buscan mantener la vitalidad de su piel y articulaciones

Esta bebida es una alternativa
Esta bebida es una alternativa para quienes buscan mantener la vitalidad de su piel y articulaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de las bebidas naturales ha impulsado el interés por mezclas que aportan beneficios específicos a la salud. En ese contexto, el licuado de mango, fresas, naranja y chía destaca por su capacidad para estimular la producción de colágeno en el organismo. Esta combinación reúne compuestos y nutrientes esenciales que contribuyen al mantenimiento de piel, cartílagos y tejidos conectivos.

El colágeno es una proteína fundamental para la estructura y elasticidad de la piel, así como para la resistencia de tendones y ligamentos. Con el paso del tiempo, la síntesis natural de colágeno disminuye, lo que favorece la aparición de arrugas y cierta rigidez articular. Por eso, la búsqueda de alimentos que incentivan su producción se ha convertido en un objetivo para quienes desean preservar la salud cutánea y articular.

Mientras que el mango es una fruta rica en vitamina C, un nutriente que interviene en la formación del colágeno. Además, aporta antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a neutralizar el daño causado por radicales libres. Las fresas, también fuente de vitamina C, contienen antocianinas y ácido elágico, compuestos que protegen la piel frente a factores ambientales y potencian la regeneración celular.

Este licuado reúne nutrientes que
Este licuado reúne nutrientes que favorecen la elasticidad cutánea y el estado de las articulaciones mientras suma sabor y frescura a la dieta diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca de la naranja, este fruto sobresale por su aporte de ácido ascórbico, clave en la síntesis de colágeno y en la protección del sistema inmunológico. Consumirla en combinación con otras frutas permite aprovechar mejor sus nutrientes y sumar beneficios complementarios. Por su parte, la chía ofrece ácidos grasos omega 3, fibra y proteínas vegetales. Sus semillas contienen minerales como zinc y magnesio, que participan en diversos procesos metabólicos relacionados con el bienestar de la piel.

Un aspecto relevante de este licuado es la sinergia entre sus componentes. La presencia de vitamina C en el mango, las fresas y la naranja facilita la absorción de los aminoácidos necesarios para la formación de colágeno. El omega 3 de la chía contribuye a modular la inflamación y a proteger las membranas celulares. Al integrar estos ingredientes en una sola preparación, se obtiene un aporte equilibrado de nutrientes que favorecen la salud desde varios frentes.

El consumohabitual de esta bebida
El consumohabitual de esta bebida elaborada con frutas y semillas aporta elementos esenciales para mantener la firmeza cutánea y reforzar la protección antioxidante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el licuado mango, fresas, naranja y chía

  • 1 mango maduro pelado y cortado en cubos
  • 1 taza de fresas limpias y sin hojas
  • El jugo de 2 naranjas
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 200 ml de agua o leche vegetal (opcional)
  • Hielo al gusto

Coloca todos los ingredientes en una licuadora, procesa hasta obtener una mezcla homogénea y sirve de inmediato. Consumir preferentemente sin colar para aprovechar la fibra.

