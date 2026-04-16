Ricardo Monreal advierte al Verde sobre ir solos en San Luis Potosí: “No debe de confiarse porque Morena es muy fuerte”

El diputado Ricardo Monreal advirtió al Verde en caso de ir solos en San Luis Potosí: "Morena es muy fuerte". (Crédito: X/@RicardoMonrealA)

El diputado Ricardo Monreal fijó postura ante la posibilidad de que la disputa por la gubernatura en San Luis Potosí genere el rompimiento de la coalición entre Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), debido a un tema que ha sido mandato presidencial, el nepotismo.

Cabe recordar que el vínculo entre los tres partidos se ha ido desgastando y luego de la pelea por el Plan A de la reforma electoral, después, el condicionamiento para que pasara el Plan B, y ahora, parece que los aliados del oficialismo no están de acuerdo con los lineamientos para postular candidatos que Morena impulsa de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal le manda mensaje de advertencia al Verde rumbo al 2027

“Es una mala noticia para la coalición. El que vaya el Verde solo, aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición, pero pues ellos ya valoraron ir solos, se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo. No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes”, sentención el zacatecano.

Ricardo Monreal le manda mensaje al PVEM por querer ir solos en San Luis Potosí. (Foto: Cámara de Diputados)

Es importante destacar que el tema de nepotismo también es algo que disgusta al interior de Morena, incluso, en la familia del propio Ricardo Monreal, ya que su hermano menor, David, también quiere “intentar” contender por la gubernatura de Zacatecas, una ambición que se ve lejana al paso de los meses, debido a la postura expresada desde Palacio Nacional y la propia dirigente del partido guinda, Luisa María Alcalde.

Desde San Lázaro, Monreal envió una advertencia al Verde debido a que su posible candidata, la senadora Ruth González Silva no ha descartado ir por el cargo en 2027:

“No debe de confiarse porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional”.

¿Quién es Ruth González Silva?

Ruth González Silva es senadora por el Partido Verde Ecologista de México y ha tenido mayor foco público a medida que las elecciones se aproximan en San Luis Potosí. Nació en 1986, estudió Ciencias de la Comunicación y ha construido su carrera en torno al trabajo social y la comunicación política.

Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Antes de llegar al Senado, fue presidenta honoraria del Sistema DIF en Soledad de Graciano Sánchez y después en San Luis Potosí, donde impulsó programas sociales enfocados en sectores vulnerables.

En 2024, González Silva se postuló al Senado y ganó con más del 38% de los votos. Actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y participa en otras comisiones legislativas.

Uno de los temas más controvertidos sobre su posible candidatura es su relación con el actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, su esposo, lo que ha generado señalamientos de nepotismo.