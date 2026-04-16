México

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

Los imputados están vinculados con la aparición de 5 cuerpos desmembrados el pasado 12 de abril de 2025

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Logo utilizado por la Operativa Barredora en comunicados y videos intimidantes hacia grupos criminales. (Foto: x/@mundovelazquez)

Nueve presuntos integrantes de la Operativa Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron vinculados a proceso por el asesinato y abandono de cinco hombres en inmediaciones del Recinto Ferial de Puebla el pasado 12 de abril de 2025.

Luego del procesamiento, la Fiscalía General del Estado de Puebla detalló que permanecen bajo prisión preventiva oficiosa mientras sigue la investigación complementaria sobre el caso.

Jorge Alfredo Mena, coordinador general especializado en investigación de homicidios dolosos de la fiscalía, explicó que las víctimas fueron privadas de la libertad un día antes de los hechos y trasladadas a un inmueble en la colonia Infonavit Amalucan, donde las sometieron y asesinaron.

Posteriormente, los cuerpos aparecieron en un vehículo junto a una cartulina con un mensaje firmado por la Operativa Barredora. Reportes previos de este medio señalan que en el narcomensaje se leía la frase "La Feria de Puebla arderá en llamas”.

Entre las personas procesadas figuran una mujer y detenidos originarios de Puebla, Jalisco y Veracruz.

Así fueron detenidos los presuntos integrantes del CJNG, Operativa Barredora

Durante abril de 2025, la fiscalía detuvo en flagrancia a ocho personas en distintos puntos de la ciudad, asegurando armas de fuego, vehículos y sustancias ilícitas. También se localizaron inmuebles usados como casas de seguridad en la zona de Lomas de Angelópolis.

Estos fueron los primeros ocho detenidos por el caso. Crédito: FGE Puebla
Estos fueron los primeros ocho detenidos por el caso. Crédito: FGE Puebla

Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, agentes especializados cumplimentaron una orden de aprehensión contra un sujeto más, identificado como Axel Daniel “N”, con lo que suman nueve personas aprehendidas por el caso, según el reporte oficial.

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Asimismo, la FGE Puebla confirmó que el pasado 13 de abril de 2026, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de los ocho primeros detenidos por el delito de homicidio calificado.

Las personas fueron identificadas con los siguientes nombres:

  • Alejandro N
  • Miguel Ángel “N”
  • Adonay Alejandro “N”
  • Israel “N”
  • Irving de Jesús “N”
  • Yaneth Alejandra “N”
  • Juan Manuel “N”
  • José Alfredo “N“, alias “El Willy”

Además, las autoridades señalaron que Axel Daniel “N” también fue procesado por el mismo delito, aunque no dieron a conocer la fecha en que fue dictada la medida por un juez.

Las investigaciones incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales y forenses digitales, lo que permitió establecer la secuencia de los hechos y la presunta responsabilidad de los detenidos, según dijo Jorge Alfredo Mena el 15 de abril en conferencia.

La fiscalía afirmó que el caso sigue en etapa complementaria y no se descartan más detenciones en los próximos meses.

Esto se sabe sobre la Operativa Barredora

La Operativa Barredora es una facción del CJNG identificada en Puebla desde febrero de 2023, cuando aparecieron narcomantas y videos donde sujetos armados, bajo las órdenes del abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, anunciaron “una limpia” y amenazas contra bandas rivales como “Los Oropeza”.

La célula se ha adjudicado enfrentamientos armados y ataques directos contra fuerzas de seguridad y grupos locales dedicados al narcomenudeo y robo de hidrocarburos.

No debe confundirse con “La Barredora”, grupo criminal de Tabasco vinculado a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de ese estado. Son organizaciones distintas, aunque comparten nombre y afinidad con el CJNG.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos y testigos.
El percance movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos y testigos.

Entre los crímenes recientes atribuidos a la Operativa Barredora se encuentra el ataque ocurrido el 14 de febrero de 2026 afuera del bar Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis, donde tres jóvenes murieron y al menos cinco personas resultaron heridas. De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el ataque fue resultado de una confusión, ya que las víctimas fueron atacadas por error por sicarios de la célula del CJNG.

Otro hecho adjudicado fue la emboscada y ejecución de tres policías municipales de Huixcolotla en noviembre de 2025. Sobre este crimen, la propia Operativa Barredora difundió en video que provocó la renuncia de toda la corporación local.

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