Cómo hacer suero casero para frenar la deshidratación por el calor y la diarrea

Los ingredientes que tienes en la despensa pueden ayudarte a enfrentar situaciones de emergencia cuando las altas temperaturas y el malestar atacan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas y los cuadros de diarrea pueden provocar deshidratación, un riesgo que aumenta cuando el cuerpo pierde minerales esenciales para su buen funcionamiento.

Ante la falta de acceso inmediato a soluciones comerciales, el suero casero se presenta como una alternativa sencilla y segura para reponer líquidos y sales minerales.

Preparar esta mezcla en casa permite atender síntomas leves y prevenir complicaciones mientras se busca atención médica.

El suero casero ayuda a prevenir la deshidratación por altas temperaturas, diarrea o vómitos, reponiendo líquidos y sales minerales de forma eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de suero casero fácil que médicos recomiendan

El suero casero es una solución sencilla que ayuda a prevenir o tratar la deshidratación causada por calor extremo, diarrea o vómito.

Es útil en situaciones donde no se tiene acceso inmediato a sobres de Vida Suero Oral ni atención médica.

Uno de los más sencillos de elaborar, recomendado incluso por la Secretaría de Salud, es el siguiente, que puede elaborarse con ingredientes fáciles de encontrar en el hogar.

Ingredientes

1 litro de agua potable (hervida y enfriada o purificada)

2 cucharadas soperas de azúcar (aproximadamente 20 gramos)

1/2 cucharadita de sal (aproximadamente 3 gramos)

Preparación

Lava bien tus manos con agua y jabón antes de preparar el suero. Disuelve el azúcar y la sal en el litro de agua. Mezcla bien hasta que ambos ingredientes se disuelvan por completo. La solución debe quedar transparente. No debe saber demasiado salada.

Recomendaciones de uso

Da pequeños sorbos frecuentes a lo largo del día.

No agregues más sal ni azúcar. No uses sustitutos como miel, bicarbonato o caldo.

Prepara suero fresco cada día; deséchalo si pasan más de 24 horas.

Si la persona vomita, espera 10 minutos y vuelve a ofrecer el suero poco a poco.

Acude al médico si:

Hay signos de deshidratación severa (ojos hundidos, boca seca, llanto sin lágrimas, poca orina, sueño o irritabilidad).

La diarrea dura más de tres días.

Hay sangre en las heces.

Hay fiebre alta que no baja.

Esta receta es una medida de primeros auxilios y no sustituye la atención médica, especialmente en bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Otros remedios caseros

Agua de arroz: El almidón es excelente para detener la diarrea.

Infusión de jengibre: Ayuda a disminuir las náuseas y el vómito gracias a sus propiedades antiinflamatorias y relajantes.

Suero casero: Mezcla agua con limón, una pizca de sal y bicarbonato. Ayuda a reponer electrolitos.

El agua de arroz y la infusión de jengibre se reconocen como remedios caseros complementarios para tratar síntomas leves de diarrea y náuseas.

Síntomas de deshidratación

Los síntomas de deshidratación pueden variar según la edad y la gravedad del cuadro, pero los más comunes son:

Sed intensa

Boca y lengua secas

Ojos hundidos

Piel seca o falta de elasticidad en la piel

Orina escasa y de color amarillo oscuro

Llanto sin lágrimas (en niñas y niños pequeños)

Cansancio o debilidad

Mareo o confusión

Latidos cardíacos acelerados

Irritabilidad o somnolencia

En casos graves, puede haber dificultad para despertar o pérdida del conocimiento. Ante estos síntomas, es importante iniciar la hidratación y buscar atención médica.