México

Ocesa se disculpa por el retraso en el concierto de Soda Stereo del Palacio de los Deportes

La banda ofrecerá varios conciertos en la Ciudad de México

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Escenario de concierto oscuro con pantallas gigantes que muestran a músicos de Soda Stereo tocando, rodeado de luces rojas y azules sobre una multitud
En el concierto 'Ecos de Soda', los músicos interpretan sus éxitos ante una multitud, con pantallas gigantes proyectando imágenes de la banda para una experiencia inmersiva. (Ignacio Arnedo)

La noche del 14 de abril, el concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México inició con más de dos horas de retraso.

El hecho provocó un sentir dividido entre los asistentes y obligó a la promotora Ocesa a ofrecer una disculpa pública.

La empresa aseguró que las fallas técnicas, ajenas a la banda, ya estaban solucionadas y que los próximos shows cumplirían con los estándares previstos.

Ocesa y Soda Stereo, en un comunicado conjunto citado por Eje Central, señalaron: “Ofrecemos una disculpa por el considerable retraso con el que ayer martes dio inicio el primero de los conciertos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Aclaramos que estos problemas fueron ajenos a la banda y lamentamos los inconvenientes que esto causó, pero hemos solucionado por completo los problemas técnicos y estamos totalmente listos para que el concierto de hoy se convierta en una noche inolvidable”.

La promotora subrayó que el incidente afectó la primera de varias presentaciones en el país y afirmó su compromiso de calidad. “Tanto OCESA como Soda Stereo estamos comprometidos con la calidad y garantizamos los estándares tecnológicos del show de hoy, como los subsecuentes”, añadieron en el mismo comunicado.

La espera de más de dos horas generó reacciones encontradas entre los asistentes. Algunos usuarios en redes sociales destacaron la experiencia como una oportunidad largamente esperada.

En contraste, otras personas manifestaron descontento por la afectación en el tiempo y la duración del espectáculo.

Ocesa asegura solución total a los problemas técnicos

Soda Stereo portada

El comunicado de Ocesa ofrece garantías sobre la resolución de las fallas y sostiene que “hemos solucionado por completo los problemas técnicos y estamos totalmente listos para que el concierto de hoy se convierta en una noche inolvidable”. Esta declaración apunta a tranquilizar al público respecto a las próximas fechas.

La gira de Soda Stereo incluye presentaciones en Guadalajara (Zapopan) y Monterrey (Nuevo León), además de la capital del país. La empresa insiste en que su prioridad es cumplir con la expectativa tecnológica y artística que acompaña a un espectáculo de esta magnitud.

Setlist de Ecos de Soda Stereo

Multitud en un concierto mirando un gran escenario con una pantalla gigante que proyecta a un guitarrista. Luces verdes y azules iluminan el lugar
Una multitud de fans asiste a un vibrante concierto de la gira Ecos de Soda Stereo, con una gran pantalla que proyecta a un músico y un espectacular despliegue de luces en el escenario. (Ignacio Arnedo)

Ecos

Juego de seducción

Nada personal

Hombre al agua

Ella usó mi cabeza como un revólver

Cuando pase el temblor

Luna roja

Toma la ruta

(En) el séptimo día

En la ciudad de la furia

Sobredosis de TV

Persiana americana

Un misil en mi placard

Zoom

Planeador

Final caja negra

Primavera 0

Prófugos

De música ligera

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