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Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Coutinho analizaría la propuesta de Pumas, aunque su entorno también podría estar en Estados Unidos

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El brasileño analizaría la oferta de Pumas. REUTERS/Thiago Bernardes
El brasileño analizaría la oferta de Pumas. REUTERS/Thiago Bernardes

El centrocampista Philippe Coutinho habría recibido una oferta oficial de Pumas, quien busca darle visibilidad internacional al club e incrementar las ventas de productos.

La información, reportada por la agencia deportiva brasileña RTI Esporte, señala que el jugador brasileño, actualmente agente libre, analiza propuestas de varios equipos tras dejar el Vasco da Gama.

La directiva universitaria habría hecho llegar la propuesta directamente al cuerpo técnico del jugador, con cifras similares a las ofrecidas por el club brasileño y bonificaciones por goles y productos vendidos.

La oferta vence en cuatro días, según la información del medio brasileño.

Pumas marcha en el cuarto lugar de la Liga MX con 27 puntos, mientras Chivas lidera la tabla con 31 puntos.

El club considera que la contratación del mediocampista brasileño aumentaría la exposición mediática y potenciaría la comercialización de su marca.

La oferta incluye incentivos económicos adicionales si se concretan ventas destacadas de artículos oficiales con el nombre de Coutinho.

De acuerdo con la agencia deportiva brasileña RTI Esporte, el futbolista de 33 años mantiene conversaciones con varios clubes y prioriza instalarse en Estados Unidos.

El entorno de Coutinho no ha dado una respuesta definitiva.

La directiva del club mexicano no vería mal la llegada de otra figura internacional para beneficiar tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Philippe Coutinho llegó al Barcelona como fichaje estelar en su momento. REUTERS/Albert Gea
Philippe Coutinho llegó al Barcelona como fichaje estelar en su momento. REUTERS/Albert Gea

Conversaciones con la MLS o el retiro

En paralelo a la oferta de Pumas, Coutinho explora opciones en la Major League Soccer (MLS) y no descarta el retiro profesional.

Su entorno, citado por la agencia deportiva brasileña RTI Esporte, destaca que la prioridad es la tranquilidad para él y su familia.

El jugador dejó el Vasco da Gama alegando agotamiento mental y mantendría la intención de mudarse a Estados Unidos para cumplir un plan personal pendiente, según el medio.

Los mercados de fichajes en los principales países están cerrados, lo que le da a Coutinho margen para reflexionar y decidir su futuro.

Coutinho podría considerar retirarse del futbol. REUTERS/Ricardo Moraes
Coutinho podría considerar retirarse del futbol. REUTERS/Ricardo Moraes

El futbolista descartaría también un regreso a Brasil, donde afirmaría sentir “una enorme presión por resultados y rendimiento en cada partido”.

Por ahora, la decisión se mantiene en suspenso y la oferta de Pumas se suma a las alternativas sobre la mesa.

El mediocampista no ha mostrado entusiasmo inmediato por la liga mexicana .

La propuesta de los universitarios destacaría por el componente de bonificaciones y la participación en las ganancias por ventas de productos, un esquema poco habitual en el mercado mexicano.

El club considera que la visibilidad mediática que aportaría la llegada del exjugador de Liverpool y Barcelona generaría reacciones tanto en México como en el extranjero.

Hasta el momento, la respuesta oficial por parte de Coutinho no se ha hecho pública y la decisión deberá tomarse antes de que la oferta expire.

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