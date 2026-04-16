En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

El regreso de 'Malcolm, el de En Medio' impulsa un fenómeno de nostalgia y popularidad en la televisión mexicana y redes sociales (Disney+)

El reciente auge de Malcolm, el de En medio en su regreso a la pantalla genera entusiasmo y nostalgia entre los fans, pero Frankie Muniz, actor protagonista, descarta la posibilidad de una nueva temporada. La noticia pone fin a semanas de expectativas sobre un potencial regreso del famoso elenco de la serie, muy celebrada en el país.

La razón de la negativa de Muniz radica en que los cuatro episodios estrenados recientemente están pensados como un cierre definitivo.

Aunque la popularidad de la serie se mantiene gracias a sus repeticiones en televisión y al furor en redes sociales, el actor subraya que reunir al elenco original es prácticamente imposible por los diferentes rumbos profesionales que cada uno ha tomado.

Por qué ‘Malcolm, el de En Medio’ vive un boom en México

En México, el regreso de Malcolm, el de En Medio alcanza niveles de popularidad extraordinarios para una serie extranjera. Las transmisiones en televisión abierta y la viralización en redes sociales, a través de memes y referencias, reavivan el interés no solo entre los seguidores de antaño, sino también entre nuevas generaciones.

Frankie Muniz descarta una nueva temporada de Malcolm y confirma que los cuatro episodios recientes son el cierre definitivo de la serie (Sela Shiloni/The New York Times)

La llegada de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson al matutino televisivo “Venga La Alegría”, el 14 de abril de 2026, refuerza el furor por la serie. Durante la visita, los actores recibieron una acogida excepcional: fueron recibidos con una alfombra roja especial y el público mexicano mostró una respuesta multitudinaria.

Muniz se dijo sorprendido: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”.

Este fenómeno se alimenta, además, del papel central que tienen las redes sociales en mantener la serie vigente. Fragmentos icónicos, memes y debates sobre el doblaje mexicano impulsan la identificación de distintas generaciones con el humor y la trama familiar de Malcolm.

Frankie Muniz explica por qué no habrá nueva temporada

Aunque creció la expectativa de una nueva temporada ante el reciente éxito, Frankie Muniz aclaró que los cuatro episodios especiales producidos fueron planeados como el cierre de la historia.

La serie Malcolm, el de Enmedio triunfa en México gracias a sus transmisiones en televisión abierta y la viralización constante en redes sociales (Disney+)

El actor explicó que el proyecto requirió más de una década de planeación y solo pudo concretarse por la insistencia de Bryan Cranston y el visto bueno del creador Linwood Boomer, quienes lograron reunir temporalmente al elenco principal.

Muniz detalló en una entrevista para Zach Sang Show que la trama fue escrita explícitamente para concluir en el último capítulo, sin dejar cabos sueltos. En palabras del actor: “La intención nunca fue que la miniserie se convirtiera en una prueba. Por ahora, eso es todo. Son solo cuatro episodios y estamos fuera”.

Por su parte, Linwood Boomer explicó que juntar de nuevo a Frankie Muniz y Bryan Cranston resulta muy complicado, pues ambos tienen agenda saturada de compromisos profesionales.

El elenco original de Malcolm, liderado por Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, recibe una ovación multitudinaria durante su visita a Venga La Alegría (Venga la Alegría: X)

El creador insinúa que solo si el universo de Malcolm migrara hacia otra fórmula o un reparto distinto podría haber continuidad, aunque por ahora la etapa está cerrada.

A pesar de la contundencia en el cierre, tanto Muniz como Boomer agradecen el cariño del público. “Espero que las personas lo acepten (el final), es lo que nosotros hicimos”, manifiesta Muniz como mensaje a los fans.