EN VIVO: clima CDMX y resto de México hoy 15 de abril

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Onda de calor, lluvias y vientos muy fuertes marcarán el clima en México este miércoles

Se prevén fuertes vientos para este miércoles. (Cuartoscuro)

Durante la madrugada del miércoles 15 de abril, vientos de fuertes a muy fuertes, probabilidad de torbellinos o tornados y lluvias acompañadas de granizo se prevén en el norte y noreste de México, de acuerdo con el pronóstico vespertino del Servicio Meteorológico Nacional. El frente frío número 44 y una línea seca sobre Coahuila impulsan estas condiciones, mientras la onda de calor persiste en entidades del occidente, centro y sur.

El último informe del organismo prevé rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, así como de 50 a 70 kilómetros por hora en Durango. En Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste) se mantienen condiciones para la formación de torbellinos o tornados. El SMN advirtió que los vientos superiores a 50 kilómetros por hora pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se pronostican lluvias fuertes en Coahuila (norte), e intervalos de chubascos en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas se esperan en Sonora, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

También se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 grados en áreas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

La onda de calor provocará temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. Entre 35 y 40 grados se prevén para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El pronóstico indica viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, con posibilidad de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Además, se esperan vientos de menor intensidad en el resto del norte, noreste, centro y sureste, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.