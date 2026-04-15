Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

Grupo Ollamani desmitió que lugares del Estadio Azteca no tengan visibilidad a la cancha (Foto AP/Marco Ugarte)

Luego de que el Estadio Azteca reabrió sus puertas el 28 de marzo con el México vs Portugal, el club América también volvió a las instalaciones del nuevo Estadio Banorte y ya jugó su primer partido como local. Sin embargo, en redes sociales la afición denunció que desde algunos asientos en las gradas la visibilidad era nula.

Y es que, luego de que se relevaron los altos costos para la compra de los lugares más cercanos a la cancha, y que no tuvieran buena visibilidad, generó controversia. Pero, la polémica más reciente se trató con una publicación que realizó un medio deportivo, en donde denunció que uno de los lugares más altos de las gradas tampoco tienen visibilidad.

Ante este hecho, la empresa propietaria del Estadio Ciudad de México compartió una postura oficial ante la situación. Grupo Ollamani desmintió la denuncia y aclaró cuál es la situación de estos asientos dentro del Azteca.

Grupo Ollamani responde sobre los boletos en el Estadio Azteca

Grupo Ollamani desmintió las denuncias en redes sociales (X/ @OllamaniPrensa)

El área de prensa de Grupo Ollamani desmintió de manera categórica la información publicada por ESPN México sobre la supuesta venta de boletos en zonas del Estadio Azteca con visibilidad restringida. A través de un comunicado oficial aclaró el reporte:

“La información de ESPNmx es incorrecta y se les dijo en su visita. Las ubicaciones a las que hacen referencia NO están consideradas para la venta de boletos”, publicó la empresa en redes.

En sus publicaciones, Ollamani Prensa señaló directamente a la cadena deportiva por difundir datos que, según la empresa, no corresponden a la realidad. El comunicado enfatizó que durante una visita previa se aclaró a la prensa que las zonas sin visibilidad al campo no figuran en el sistema de venta. Además, Ollamani reiteró: “En el Estadio Banorte trabajamos para garantizar la mejor experiencia de todos. Les pedimos sean más rigurosos en sus publicaciones. Estamos a la orden”.

Propietarios del Estadio Azteca negaron que haya lugares sin visibilidad a la cancha (REUTERS/Henry Romero)

La controversia surgió luego de que ESPN denunciara que algunos lugares en las gradas del Estadio Azteca, remodelado para la próxima Copa del Mundo 2026, no permiten ver la cancha, sugiriendo que esos espacios estarían disponibles al público. Grupo Ollamani desmintió esa versión y subrayó que la prioridad es mantener estándares óptimos para los asistentes.

América regresó al Estadio Banorte (REUTERS/Henry Romero)

La empresa propietaria del recinto concluyó su mensaje con un llamado a los medios para verificar la veracidad de la información antes de difundirla, argumentando que la experiencia del aficionado es una prioridad en el proceso de venta de boletos.