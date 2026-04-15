México Deportes

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

Grupo Ollamani aclaró la situación que se hizo viral en redes sociales y aseguró que los asientos “sin vista” a la cancha no están en operación

Guardar
Un trabajador transporta baldes en el Estadio Azteca durante una visita de prensa para mostrar las renovaciones previas al Mundial de 2026, en la Ciudad de México, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)
Grupo Ollamani desmitió que lugares del Estadio Azteca no tengan visibilidad a la cancha (Foto AP/Marco Ugarte)

Luego de que el Estadio Azteca reabrió sus puertas el 28 de marzo con el México vs Portugal, el club América también volvió a las instalaciones del nuevo Estadio Banorte y ya jugó su primer partido como local. Sin embargo, en redes sociales la afición denunció que desde algunos asientos en las gradas la visibilidad era nula.

Y es que, luego de que se relevaron los altos costos para la compra de los lugares más cercanos a la cancha, y que no tuvieran buena visibilidad, generó controversia. Pero, la polémica más reciente se trató con una publicación que realizó un medio deportivo, en donde denunció que uno de los lugares más altos de las gradas tampoco tienen visibilidad.

Ante este hecho, la empresa propietaria del Estadio Ciudad de México compartió una postura oficial ante la situación. Grupo Ollamani desmintió la denuncia y aclaró cuál es la situación de estos asientos dentro del Azteca.

Grupo Ollamani responde sobre los boletos en el Estadio Azteca

Grupo Ollamani desmintió las denuncias en redes sociales (X/ @OllamaniPrensa)
Grupo Ollamani desmintió las denuncias en redes sociales (X/ @OllamaniPrensa)

El área de prensa de Grupo Ollamani desmintió de manera categórica la información publicada por ESPN México sobre la supuesta venta de boletos en zonas del Estadio Azteca con visibilidad restringida. A través de un comunicado oficial aclaró el reporte:

“La información de ESPNmx es incorrecta y se les dijo en su visita. Las ubicaciones a las que hacen referencia NO están consideradas para la venta de boletos”, publicó la empresa en redes.

En sus publicaciones, Ollamani Prensa señaló directamente a la cadena deportiva por difundir datos que, según la empresa, no corresponden a la realidad. El comunicado enfatizó que durante una visita previa se aclaró a la prensa que las zonas sin visibilidad al campo no figuran en el sistema de venta. Además, Ollamani reiteró: “En el Estadio Banorte trabajamos para garantizar la mejor experiencia de todos. Les pedimos sean más rigurosos en sus publicaciones. Estamos a la orden”.

Propietarios del Estadio Azteca negaron que haya lugares sin visibilidad a la cancha (REUTERS/Henry Romero)
Propietarios del Estadio Azteca negaron que haya lugares sin visibilidad a la cancha (REUTERS/Henry Romero)

La controversia surgió luego de que ESPN denunciara que algunos lugares en las gradas del Estadio Azteca, remodelado para la próxima Copa del Mundo 2026, no permiten ver la cancha, sugiriendo que esos espacios estarían disponibles al público. Grupo Ollamani desmintió esa versión y subrayó que la prioridad es mantener estándares óptimos para los asistentes.

América regresó al Estadio Banorte (REUTERS/Henry Romero)
América regresó al Estadio Banorte (REUTERS/Henry Romero)

La empresa propietaria del recinto concluyó su mensaje con un llamado a los medios para verificar la veracidad de la información antes de difundirla, argumentando que la experiencia del aficionado es una prioridad en el proceso de venta de boletos.

Temas Relacionados

Estadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoGrupo Ollamanimexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

El silbante se afianza como referente del arbitraje africano tras ser elegido por la FIFA para dirigir encuentros en la máxima fiesta del futbol

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Saúl Álvarez y Benavidez se encuentran en divisiones de peso diferente

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Oribe Peralta denuncia episodio de racismo en la Liga MX durante un partido de Pumas en 2011

El ‘Hermoso’ habló sobre un tema que, aunque no suele ser recurrente en nuestro país, ha ido en aumento en los últimos años

Oribe Peralta denuncia episodio de racismo en la Liga MX durante un partido de Pumas en 2011

Quién es Diego Pavia, jugador con raíces mexicanas que se prepara para el draft 2026 de la NFL

El jueves 23 de abril, cada uno de los equipos de la NFL seleccionará a los mejores prospectos del futbol americano colegial

Quién es Diego Pavia, jugador con raíces mexicanas que se prepara para el draft 2026 de la NFL

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

El beisbolista fue captado por las cámaras cuando terminó su turno, desatando una ola de comentarios y dudas sobre su comportamiento

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

ENTRETENIMIENTO

Animador de ‘En Familia con Chabelo’ asegura fue despojado de su casa violentamente por hijo de Xavier López

Animador de ‘En Familia con Chabelo’ asegura fue despojado de su casa violentamente por hijo de Xavier López

Equipo de Ángela Aguilar deslinda a la cantante de la polémica por el video de “Un Vals” de Christian Nodal

Quién es El Bogueto y por qué causa controversia su visita a la Cámara de Diputados

Quién es Lucrecia Martel, la directora argentina premiada con una medalla en México por su aporte a la memoria latinoamericana

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

DEPORTES

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Emilio Azcárraga se reúne con directiva y jugadores del América tras fracaso en la Concachampions

Oribe Peralta denuncia episodio de racismo en la Liga MX durante un partido de Pumas en 2011

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox