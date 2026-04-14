México inicia registro biométrico para la CURP: así será la nueva identificación

El Gobierno de México arrancó el proceso de actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) mediante la incorporación de datos biométricos, incluyendo huellas dactilares y reconocimiento facial. La iniciativa es encabezada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y forma parte de una estrategia federal para modernizar la identidad digital de los ciudadanos.

¿Qué son los datos biométricos y por qué se integran a la CURP?

Los datos biométricos son características físicas únicas e irrepetibles de cada persona —como las huellas dactilares o los rasgos del rostro— que permiten verificar la identidad de forma confiable. Su integración a la CURP busca eliminar duplicidades, suplantaciones de identidad y registros falsos en el padrón nacional.

Hasta ahora, la CURP funcionaba como un código alfanumérico vinculado a datos básicos como nombre, fecha y lugar de nacimiento. Con esta actualización, cada clave quedará respaldada por información biométrica, lo que la convierte en un documento de identidad más robusto y difícil de falsificar.

Servidores públicos, primeros en el proceso

En una primera fase, servidores públicos de la SEGOB fueron los primeros en someterse a la toma de datos biométricos. Esta etapa piloto permite afinar los protocolos de captura y seguridad antes de una eventual implementación a escala nacional.

El gobierno señaló que el objetivo central es garantizar que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida, como parte del fortalecimiento de sus derechos ciudadanos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Segob, destaca la participación de servidores públicos en la toma de datos biométricos a nivel nacional. Crédito: X/@rosaicela_

¿Qué implicaciones tiene para la ciudadanía?

Aunque aún no se ha anunciado un calendario oficial para la actualización masiva, los puntos clave del programa son:

Mayor seguridad en trámites gubernamentales y servicios digitales.

Reducción del fraude de identidad en el sistema público.

Interoperabilidad con otras bases de datos del Estado mexicano.

Posible uso futuro como identificación oficial con validez biométrica.

La actualización de la CURP incluye la incorporación de datos biométricos para dotar a los ciudadanos de una identidad única y protegida. Crédito: X/@rosaicela_

El contexto: identidad digital como política de Estado

La medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum por digitalizar y blindar los servicios públicos. En varios países, la biometría ya es estándar en documentos de identidad nacional; México avanza en esa dirección con esta actualización al padrón de la CURP, uno de los registros poblacionales más importantes del país.

Por el momento, no se han dado a conocer fechas ni mecanismos para que la ciudadanía en general realice su actualización biométrica.