México

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

El influencer desató polémica nuevamente por sus juramentos en reuniones

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El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos (Facebook/eltemach)
El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos (Facebook/eltemach)

El fragmento de una presentación reciente de El Temach en Buenos Aires, donde cientos de asistentes repiten de manera efusiva el “modo guerra”, ha generado una oleada de críticas en redes sociales.

Anteriormente ya se habían evidenciado los bautizos de El Temach.

Ahora mucha gente se pregunta los precios para las conferencias de Luis Castilleja — nombre real del influencer —.

Nuevamente se viralizó una grabación de las reuniones de este influencer (TikTok/@andresgarcia_2405)

De acuerdo con Ticketmaster, el evento de El Temach en el Auditorio BB en CDMX tienen los siguientes precios:

  • VIP- 2 mil 108 pesos mexicanos
  • Preferente - 1,586 pesos mexicanos
  • Platea - 1,180 pesos mexicanos
  • Gradas - 912 pesos mexicanos

Qué pasa en las reuniones de El Temach

El evento, realizado en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, mostró a un público compuesto principalmente por hombres jóvenes, quienes siguieron al pie de la letra las consignas del influencer.

En la grabación viralizada, el creador de contenido Luis Castilleja, conocido como El Temach, dirige un discurso que él mismo califica como motivacional, orientado a impulsar la transformación personal y el autocuidado masculino.

Sin embargo, la dinámica del acto —caracterizada por el cántico colectivo y la adhesión incondicional a su figura— despertó comparaciones con prácticas habituales de agrupaciones cerradas.

Adela Micha y El Temach se confrontan en vivo
(La Saga/YT)

Durante la presentación en Argentina, El Temach arengó a sus seguidores con frases como:

“Yo prometo ser fuerte. Yo prometo ser disciplinado. Yo prometo cuidarme. Yo prometo ganar. Yo prometo resistir. ¡Modo guerra!”.

Los asistentes respondieron con entusiasmo, repitiendo las palabras y generando un ambiente de euforia colectiva.

Características del discurso y críticas recibidas

En el evento, el influencer animó a los asistentes a priorizarse, evitar relaciones con mujeres a quienes tacha de “tóxicas” y a “romper con lo que les limita”. Sus seguidores, a quienes llama “compas”, han adoptado rutinas como el ejercicio físico como muestra de masculinidad y pertenencia al grupo.

Aunque el objetivo declarado es “realzar el valor de los hombres” y evitar que “una mujer los haga sentir menos”, las manifestaciones grabadas distan de promover una reflexión personal sana, y más bien refuerzan un ambiente de confrontación.

El video que circula en redes sociales muestra a un grupo de hombres gritando “modo guerra” con una energía que muchos catalogan de agresiva.

En su publicación más reciente de Facebook, El Temach subió una captura de pantalla donde decía que la obediencia es una de las mejores demostraciones de amor en pareja, incluso si esto compromete la autonomía de las personas.

Cuánto cobra El Temach en Youtube

el temach
(YouTube/@ELTEMACH)

Aunque los precios podrían haber variado, en 2025 el creador de contenido fue criticado por sus membresías de hasta 13 mil pesos.

Esta membresía incluye llamadas de emergencia, aunque otros paquetes sólo eran para obtener contenido exclusivo y llamadas grupales con El Temach.

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