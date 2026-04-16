Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro (Ilustración Infobae Mexico)

Chivas dio a conocer que su relación contractual con Alan Pulido terminó, este miércoles 15 de abril el Club Deportivo Guadalajara informó a través de un comunicado oficial que terminó su vínculo con el delantero de 35 años, el cual regresó al Rebaño con la ilusión de marcar huella en su segunda etapa en Verde Valle.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales", se lee en la publicación del equipo.

La escuadra rojiblanca pactó un sueldo millonario con Pulido para fortalecer líneas clave del equipo cuando llegó en 2025, junto a Javier Chicharito Hernández fue de los jugadores mejor pagados en la institución.

¿Cuánto ganaba Alan Pulido en Chivas?

En 2025, Alan Pulido regresó a Chivas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El sueldo de Alan Pulido durante su etapa más reciente con Chivas se estimó en alrededor de USD 1.8 millones anuales, cifra que lo catalogaba entre los jugadores mejor pagados del Club Deportivo Guadalajara. Este monto lo ubicó junto a otros referentes salariales del plantel, un reflejo de la apuesta económica que la directiva realizó para reforzar al equipo.

Mientras jugó en Guadalajara, Pulido percibió un salario anual aproximado de 1.8 millones de dólares (cerca de MX$13.580.060), lo que lo consolidó como uno de los elementos mejor remunerados de la plantilla rojiblanca. Esta cifra representó una política sostenida del club en la inversión por futbolistas nacionales de alto perfil, situando su sueldo por encima de la media habitual en el plantel.

Pulido compartió el rango salarial más alto con otros jugadores relevantes de la plantilla ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

Comparación de los sueldos en Chivas

Durante ese periodo, Pulido compartió el rango salarial más alto con otros jugadores relevantes de la plantilla, aunque la diferencia principal la marcaban los bonos ligados al rendimiento, como goles determinantes y partidos disputados.

Alan Pulido: alrededor de 1.8 millones de dólares anuales (MX$13.580.060) según Salary Sports.

Como es habitual, los contratos en el club incluyeron bonos adicionales condicionados a la obtención de metas, principalmente goles que aportaran puntos y la cantidad de partidos jugados. Durante esta última etapa, su contribución quedó marcada por lesiones y un número reducido de apariciones.

Pese a su baja actividad en el primer equipo y la Sub-21 durante los últimos meses, la directiva rojiblanca optó por honrar el salario firmado, escenario distinto al de otros jugadores que, ante circunstancias similares, vieron modificada su situación contractual en el mismo torneo.

Carrera de Alan Pulido

Alan Pulido Izaguirre nació el 8 de marzo de 1991 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se formó en las fuerzas básicas de Tigres UANL y debutó con el primer equipo en 2010. Con Tigres, ganó el título de Liga MX en el Apertura 2011 y marcó gol en la final.

En 2014, después del Mundial de Brasil, enfrentó una disputa contractual con Tigres al intentar emigrar al futbol europeo. El conflicto llegó hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a favor de Tigres, aunque la FIFA le otorgó un pase provisional para jugar con el Levadiakos FC de Grecia en 2015. Más tarde, fue transferido al Olympiacos, donde consiguió el campeonato de la Superliga de Grecia en la temporada 2015-2016.

En agosto de 2016, Chivas de Guadalajara lo fichó, protagonizando la transferencia más cara hasta ese momento en la Liga MX. Con Chivas, Pulido se convirtió en referente ofensivo y obtuvo el doblete de Liga MX y Copa MX en 2017, además de la Liga de Campeones de Concacaf en 2018. En el Apertura 2019, compartió el título de goleo con Mauro Quiroga.

En diciembre de 2019, Pulido fue transferido al Sporting Kansas City en la MLS. En el futbol estadounidense destacó por sus buenas actuaciones, aunque una lesión lo dejó fuera toda la temporada 2022. En 2023, regresó y firmó una de sus mejores campañas, lo que le valió una renovación como Jugador Franquicia.

En 2025 regresó a Chivas, pero en abril de 2026 el club y el jugador pusieron fin a su relación laboral por motivos disciplinarios.