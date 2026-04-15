México

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

El sujeto fue capturado tras una revisión en la carretera federal 15 de Hermosillo

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Detienen a conductor de tráiler con cocaína escondida entre papayas en Sonora
El hombre capturado (Guardia Nacional)

Elementos de la Guardia Nacional realizaron el arresto de un conductor de tráiler en Sonora debido a que en la unidad fueron hallados paquetes con cocaína que estaba en un cargamento de papayas.

Los hechos fueron informados por la Vocería de la Guardia Nacional el 15 de abril, la captura fue resultado de labores de prevención realizados en la carretera federal 15, en Hermosillo.

En dicho lugar los guardias nacionales en conjunto con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) le marcaron el alto al conductor de un vehículo tipo tractocamión.

Drogas escondidas entre papayas: chocan versiones oficiales

Cuando los agentes revisaron el área de carga de la unidad encontraron 40 paquetes con cocaína, los cuales dieron un peso aproximado de 44 kilogramos de la sustancia.

Dichos paquetes estaban escondidos en paquetes que llevaban papayas, por lo que, tras el hallazgo de la droga, fue detenido el conductor, sujeto del que no fue revelado su nombre.

“El cargamento de cocaína, el operador y el tractocamión, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes“, resalta el informe de las autoridades.

Ahora bien, los reportes de las autoridades son contradictorios en el lugar donde sucedieron los hechos y en la cantidad de droga asegurada, pues las autoridades estatales indican que el aseguramiento fue en Opodepe (no en Hermosillo), además de que fueron 70 kilos de la droga.

detenido en Sonora con cocaína
(Captura de pantalla)

Aseguran arsenal y droga en Arizpe: dos sospechosos escapan

También en Sonora, aunque en acciones diferentes, agentes de seguridad vieron a dos sujetos en una camioneta, las personas huyeron luego de notar la presencia de las autoridades, con lo que al interior del automotor fueron halladas varias armas.

La unidad fue revisada en el poblado de Sinoquipe, lo que resultó en la incautación de:

Sinoquipe Arizpe Sonora
Las armas aseguradas (Guardia Nacional)
  • 13 armas largas.
  • Un aditamento lanzagranadas.
  • 47 cargadores.
  • 12 mil 415 cartuchos útiles.
  • Una docena de chalecos tácticos con placas balísticas.
  • 13 paquetes con 52 kilos de marihuana.
  • Dos cajas con una sustancia para la elaboración de vapeadores.

Tras el aseguramiento de los indicios mencionados, todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes.

El aseguramiento descrito forma parte de las acciones relevantes destacadas en el informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizadas el 14 de abril, en el cual contrasta la cantidad de marihuana que fue asegurada.

“Elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano y FGR aseguraron 13 armas largas, un aditamento lanzagranadas, 45 cargadores, 12,415 cartuchos, 64 kilos de marihuana, 816 cigarros de marihuana, 12 chalecos tácticos, 24 placas balísticas y un vehículo”, se puede lee en el reporte de la institución encabezada por Omar García Harfuch.

Fue en Sonora donde el pasado 9 de abril fue inhabilitado un túnel con 79 metros de diámetro en Nogales y el cual presuntamente pretendía ser usado para el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, aunque no contaba con salida al exterior.

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