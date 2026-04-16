México

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

Habrá relatos inéditos por parte de su hija Lupita Infante Torrentera y testimonios familiares sobre la huella cultural que unió a varias generaciones en torno a su figura

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La exposición homenaje a Pedro Infante en Azcapotzalco permite al público admirar fotografías inéditas y objetos personales del ícono mexicano
La exposición homenaje a Pedro Infante en Azcapotzalco permite al público admirar fotografías inéditas y objetos personales del ícono mexicano

A 69 años de la muerte de Pedro Infante, la Ciudad de México lo homenajeará con una exposición y un concierto gratuitos en Azcapotzalco. Ambos eventos forman parte del aniversario luctuoso del ícono de la cultura nacional y estarán abiertos a todo el público, celebrando su legado en cine y música.

Quienes busquen participar podrán asistir a la exposición en la Casa de Cultura Azcapotzalco (avenida Azcapotzalco 605), inaugurada el 11 de abril y disponible hasta el 25 de mayo.

El acceso es gratuito y la muestra exhibe fotografías poco conocidas y objetos personales del cantante. Por su parte, el concierto homenaje se realizará el sábado 18 de abril, a las 19:00 horas, en el Foro Cultural Azcapotzalco, con entrada libre para 1.000 asistentes.

Este espectáculo musical se realizará en el Foro Cultural Azcapotzalco el sábado 18 de abril en punto de las 19:00 horas
Este espectáculo musical se realizará en el Foro Cultural Azcapotzalco el sábado 18 de abril en punto de las 19:00 horas

Lupita Infante Torrentera en homenaje a su padre

La organización del homenaje pertenece a la Casa de Cultura Azcapotzalco, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La exposición fotográfica fue inaugurada el 11 de abril y permanecerá abierta por seis semanas. El público de todas las edades puede recorrer la exhibición sin costo.

El concierto especial, previsto para el sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Foro Cultural Azcapotzalco, estará encabezado por Lupita Infante Torrentera, hija del homenajeado, y contará con la presencia de Adrián Bedolla, conocido como “El Jilguero”.

El acceso, con boletos gratuitos, permitirá la entrada a 1.000 personas, quienes disfrutarán de un espectáculo de dos horas en el que se recordarán los éxitos musicales del ídolo mexicano.

La exposición fue inaugurada el 11 de abril y se encuentra en la Casa de Cultura Azcapotzalco (av. Azcapotzalco 605)
La exposición fue inaugurada el 11 de abril y se encuentra en la Casa de Cultura Azcapotzalco (av. Azcapotzalco 605)

Vestuario y objetos emblemáticos del ídolo del cancionero mexicano

La muestra en la Casa de Cultura Azcapotzalco reúne:

  • Fotografías inéditas que abarcan distintos periodos de la vida y carrera artística de Pedro Infante.
  • Artículos emblemáticos, como vestuarios originales de películas, sombreros utilizados durante grabaciones y discos del cantante.
  • Espacios interactivos donde se podrán escuchar audios poco conocidos y relatos exclusivos contados por su hija.

Esta experiencia busca acercar a nuevas generaciones a la memoria viva de uno de los íconos más influyentes de la música y el cine nacional, permitiendo a los asistentes sumergirse en su historia y el impacto que dejó en la cultura popular.

El legado de Pedro Infante a 69 años de su fallecimiento

Pedro Infante, emblema de la época de oro del cine mexicano, continúa siendo un referente en la memoria colectiva. Su fallecimiento, ocurrido el 15 de abril de 1957, se conmemora cada año con tributos organizados en distintos puntos del país.

La trascendencia de Infante sigue vigente gracias al impulso de actividades que reafirman su papel en la historia nacional y su influencia en géneros musicales mexicanos, como la música mariachi y las rancheras.

Se presentarán Lupita Infante Torrentera y Adrián Bedolla «El Jilguero» en 'Pedro Infante En Vivo'
Se presentarán Lupita Infante Torrentera y Adrián Bedolla «El Jilguero» en 'Pedro Infante En Vivo'

Relatos personales y anécdotas de ‘Pedrito’

El espectáculo del 18 de abril incluirá la participación de Lupita Infante, coristas, mariachis, exponentes de la charrería y el grupo Bohemios de Pedro Infante. Más de 40 artistas se presentarán en el evento, que integra a niños, jóvenes y adultos mayores con arreglos nuevos de los temas emblemáticos del cantante.

A lo largo de la velada, los asistentes escucharán relatos personales y anécdotas compartidas por la familia del artista, así como audios y grabaciones históricas. Esta dinámica invita al público a revivir la huella de Pedro Infante y a fortalecer el lazo cultural entre diferentes generaciones.

A casi siete décadas de su partida, Pedro Infante permanece como símbolo de identidad y emoción para miles de familias mexicanas, quienes año con año mantienen viva su memoria a través de actos llenos de música y tradición.

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