Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo califica como "muy delicado" que se difunda el supuesto patrimonio de su esposo y cuestiona la veracidad de los datos publicados. (Instagram: @alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo calificó como “muy delicado” que se difunda el supuesto patrimonio de su esposo, Eugenio Derbez, y cuestionó la veracidad de los datos publicados.

La cantante y actriz expuso su postura luego de que el portal Celebrity Net Worth atribuye al comediante una fortuna de 30 millones de dólares, cifra que, según Rosaldo, genera confusión entre el público e implica un riesgo para cualquier figura pública.

La integrante de Sentidos opuestos destacó que la difusión de montos tan elevados puede llevar a pensar que esa cantidad se encuentra disponible en el banco, lo cual rechaza categóricamente.

“Cualquier persona puede pensar: ‘Ah, eso es lo que tiene en el banco’ y absolutamente no, es absolutamente falso”, dijo la intérprete.

Alessandra Rosaldo califica como delicada la difusión del supuesto patrimonio de Eugenio Derbez y cuestiona la veracidad de los datos. (Instagram: @alexrosaldo)

En ese mismo encuentro, la cantante también aclaró versiones sobre la relación entre su madre, Gabriela Barrero, y su esposo, luego de rumores sobre presuntos desencuentros familiares.

De acuerdo con Alessandra Rosaldo, su madre siempre ha querido al actor y comediante, pues las especulaciones surgen de un momento en el que la pareja atravesó una crisis y su mamá mostró preocupación.

Alessandra Rosaldo rechaza cálculos sobre la fortuna de Derbez

La cifra de 30 millones de dólares como patrimonio neto de Eugenio Derbez que circula en Celebrity Net Worth, ha llamado la atención de los internautas debido a la trayectoria del actor, que abarca programas como XHDRBZ, Vecinos y La familia P. Luche.

Al ser consultada por reporteros, la cantante de “Amor de papel” expresó su molestia y pidió cautela ante las especulaciones: “Es una situación delicada que se divulgue este tipo de información sobre cualquier famoso”.

Asimismo, subrayó que lo importante en su vida no es el dinero, sino la familia que ha formado con Eugenio Derbez: “Mi historia de amor con Eugenio es hermosa y maravillosa, no la cambio por nada y la volvería a vivir exactamente igual”.

Rosaldo resalta que lo más importante en su vida es la familia que ha formado junto a Eugenio Derbez y no el dinero. (Foto: Instagram)

La relación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez: un vínculo marcado por retos

La relación entre Rosaldo y Derbez inició en 2006, cuando coincidieron en las grabaciones de la serie Vecinos .

El flechazo ocurrió durante unas grabaciones en Canadá, donde ambos sintieron una conexión especial.

La pareja atravesó una etapa complicada al regresar a México, pues tomaron decisiones difíciles respecto a sus relaciones anteriores.

Alessandra Rosaldo terminó con su entonces novio al reconocer la intensidad de sus sentimientos por el actor. La cantante relató: “Si en esos tres días sentí todo lo que sentí , dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’”.

Después de seis años de noviazgo y superar rumores y obstáculos, Eugenio Derbez le propone matrimonio en 2012 y ese mismo año se casan.

En 2014 nace su hija Aitana. A pesar de la atención mediática y las dificultades, la pareja mantiene una postura firme ante los rumores de crisis.