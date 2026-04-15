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¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Tigres prepara cambios en su plantel y Gignac estaría viviendo su última etapa como jugador

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Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. REUTERS/Daniel Becerril
Gignac estaría viviendo su último torneo con Tigres. REUTERS/Daniel Becerril

La directiva de Tigres perfila cambios importantes en su plantel de cara a los próximos torneos. André-Pierre Gignac, goleador histórico del club, se encuentra en medio de rumores sobre su futuro, a la par que se disputa el cierre del Clausura 2026.

Gignac mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026. En el actual Clausura, su participación ha sido limitada: apenas suma siete partidos disputados, una titularidad, un gol y 198 minutos en cancha.

A pesar de toda la situación en torno al delantero francés, la directiva de Tigres ya habría tomado una decisión en conjunto con el jugador.

Gignac no renovará contrato con Tigres y se acerca el final de una era

La directiva de Tigres prevé el cierre de ciclo para André-Pierre Gignac.

El delantero francés, quien llegó en 2015 y suma más de diez títulos con el club, no renovaría contrato y se encontraría disputando su último torneo en el Clausura 2026.

El club trabaja ya en la logística para anunciar su salida, según diversos reportes.

Pese a que la directiva habría tomado la decisión de no ofrecer extensión, buscarían mantenerlo cerca del club en alguna función institucional.

La salida del máximo anotador en la historia de la institución marca un punto de inflexión.

El club ve en la figura de Gignac un legado que trasciende lo deportivo y por eso planea que su despedida sea en el Estadio Universitario, con reconocimiento público y actividades especiales para la afición.

Tigres buscaría darle un espacio en la directiva al francés. REUTERS/Cristian De Marchena
Tigres buscaría darle un espacio en la directiva al francés. REUTERS/Cristian De Marchena

Nahuel Guzmán extiende contrato hasta 2027 y asegura la portería

Mientras el futuro de Gignac se define, Nahuel Guzmán extiende su vínculo con Tigres hasta junio de 2027.

El portero argentino, quien llegó en 2014, suma todos los minutos disputados en el actual torneo.

Guzmán mantiene la confianza de la directiva y del cuerpo técnico, que ven en él una pieza indispensable para la plantilla.

La extensión de contrato para Guzmán representa estabilidad en una posición clave.

La directiva apuesta por su experiencia y liderazgo dentro y fuera de la cancha, en un contexto donde otros referentes como Gignac se preparan para cerrar su ciclo como futbolistas del club.

La intención del club es que Guzmán acompañe la transición generacional en la portería, y sea un factor de respaldo para los nuevos valores del plantel, mientras se define el futuro de otros integrantes históricos.

Nahuel jugaría al menos hasta el 2027 en lo que buscan al sucesor del arco. REUTERS/Cristian De Marchena
Nahuel jugaría al menos hasta el 2027 en lo que buscan al sucesor del arco. REUTERS/Cristian De Marchena

La posibilidad de ver a Gignac de comentarista

La televisora de Ricardo Salinas Pliego podría sumar al francés a su equipo, integrado por Martinoli, Zague, Dr. García y Jorge Campos, ya que TV Azteca posee actualmente los derechos exclusivos de transmisión de Tigres.

Lo anterior también podría cobrar sentido entendiendo que dicha televisora buscará sumar todas las figuras posibles para las transmisiones del Mundial 2026.

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