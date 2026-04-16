México

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Chapoy y Pedro Sola evocan la trayectoria y la calidez humana de la artista fallecida, mientras se multiplican las muestras de solidaridad hacia su familia

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El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)
El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)

El fallecimiento de Lucha Moreno, reconocida cantante de música ranchera y actriz, madre de Mimí de Flans, ha causado conmoción en el medio artístico mexicano y generado numerosas reacciones entre quienes compartieron su trayectoria.

Pati Chapoy, figura central de la televisión nacional, lamentó su partida y evocó el vínculo especial que Moreno mantuvo con el equipo de Ventaneando.

La participación de Lucha Moreno como conductora invitada en Ventaneando representó una etapa significativa para el programa. Su presencia permitió que compartiera anécdotas y estableciera lazos profundos con los conductores y el público.

Tras conocerse su muerte este 15 de abril, Pati Chapoy expresó de manera pública el cariño y respeto que sentía por la artista, subrayando la complicidad profesional y humana que nació de su colaboración televisiva.

El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)
Mimí de Flans, hija de Lucha Moreno, expresó en redes sociales el agradecimiento y cariño por el amor recibido hacia su madre tras la noticia (Instagram/@soymimioficial)

Lamento de Pati Chapoy por la muerte de Lucha Moreno

En la transmisión en vivo del programa, Chapoy y Pedro Sola dedicaron mensajes emotivos a la memoria de Lucha Moreno. Chapoy recordó: “La mejor conversadora que te puedas imaginar, qué tristeza caray, pero con todo nuestro cariño, mi querida Mimí, la recordamos en Ventaneando”. Estas palabras evidencian la cercanía que existía entre ellas y el legado emocional que la artista dejó entre los conductores.

Por su parte, Pedro Sola relató: “Venía los miércoles y se sentaba con nosotros. Ventaneaba que daba gusto, a personas que conocía, actores y cantantes. En una ocasión nos fuimos a Acapulco a hacer el programa, fue con nosotros, y me acuerdo que a las 8 que salíamos a desayunar, salía maquillada, peinada, perfecta”.

Ante la noticia, figuras como Aurora Valle y Alex de la Madrid, así como otras personalidades, manifestaron mensajes de solidaridad y apoyo en redes sociales para Mimí y su familia.

pati y pedro
Pati Chapoy y Pedro Sola dedicaron mensajes emotivos en Ventaneando para recordar la carrera y calidez humana de Lucha Moreno (Foto: Twitter)

Lucha Moreno, su paso por Ventaneando y su vínculo con Mimí de Flans

El papel de Lucha Moreno como conductora invitada todos los miércoles permitió que compartiera anécdotas sobre su vida artística junto a músicos y actores, enriqueciendo el contenido del programa. Esto favoreció una convivencia cercana con el elenco y reforzó el lazo con su hija Mimí, integrante de uno de los grupos de música pop femenina más emblemáticos de los años 80.

Ante el fallecimiento, Mimí compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales:

“Que difícil… Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor… guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro. Buen viaje, mamita hermosa. Te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”.

Durante más de seis décadas, Lucha Moreno dejó huella en el cine mexicano, la música ranchera y la televisión, colaborando en filmes y telenovelas icónicas
Durante más de seis décadas, Lucha Moreno dejó huella en el cine mexicano, la música ranchera y la televisión, colaborando en filmes y telenovelas icónicas

La cantante de Flans destacó que su madre pasó sus últimas horas acompañada de amor familiar.

La familia de Mimí ha atravesado recientemente otro momento difícil, pues hace solo unos meses falleció José Juan Hernández, padre de Mimí y compañero musical de Lucha Moreno durante los años 60, lo que ha profundizado el duelo entre quienes los rodeaban.

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