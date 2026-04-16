México

Pensión ISSSTE 2026: ¿Pueden quitarte el pago si vuelves a trabajar? Lo que dice la ley sobre la compatibilidad de plazas

La normativa vigente define procedimientos para el manejo de recursos, el retiro por desempleo y las condiciones para obtener diversos tipos de jubilación

Guardar
El derecho a pensión por cesantía aplica a partir de los 60 años y 25 años de cotización reconocidos, con alternativas para quienes no cumplen el periodo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El derecho a pensión por cesantía aplica a partir de los 60 años y 25 años de cotización reconocidos, con alternativas para quienes no cumplen el periodo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establece reglas específicas para la administración de las Cuentas Individuales de retiro, así como para el acceso a la pensión por cesantía en edad avanzada y por vejez.

Las personas que cotizan a este sistema adquieren derechos definidos para resguardar sus fondos y, llegado el momento, elegir la modalidad en que obtendrán su pensión, de acuerdo con los artículos 76 a 91 de la Ley del ISSSTE.

Quienes dejan de prestar sus servicios tienen derecho a realizar depósitos voluntarios en su Cuenta Individual. Además, pueden retirar una cantidad equivalente a hasta 75 días de su sueldo básico de los últimos cinco años o al 10% del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, según lo dispuesto en el artículo 77.

El monto menor entre ambas opciones se puede retirar a partir del cuadragésimo sexto día después de quedar desempleado, siempre y cuando se acredite la ausencia de retiros previos durante los cinco años anteriores.

Para trabajadores que cotizan de manera simultánea o sucesiva en el ISSSTE y el IMSS, los recursos por seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez deben acumularse en una sola Cuenta Individual, aunque las subcuentas se mantengan separadas, conforme a lo señalado en el artículo 76.

Pensión por cesantía: requisitos y alternativas de cobro

Foto: Cortesía/ISSSTE.
El acceso a pensión por cesantía y seguro de salud exige comprobante de desempleo y una solicitud formal ante el ISSSTE, según artículo 86. Foto: Cortesía/ISSSTE.

Existe el derecho a pensión por cesantía en edad avanzada cuando la persona, a partir de los 60 años de edad, queda sin empleo y cuenta con al menos 25 años de cotización reconocidos. De acuerdo con el artículo 84, quienes no alcancen este periodo de cotización tienen la opción de retirar el total de su saldo en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cumplir el requisito de años.

La cesantía en edad avanzada obliga al Instituto a otorgar tanto pensión como seguro de salud, según el artículo 85. El derecho a la pensión inicia desde que se cumplen los requisitos y el trabajador solicita formalmente el beneficio, siempre que pueda probar su situación de desempleo. Si el aviso de baja no fue recibido por el ISSSTE, este comprobante se vuelve necesario, como lo determina el artículo 86.

Compatibilidad y límites en el cobro de pensiones ISSSTE

Grupo de trabajadores de construcción con cascos y chalecos reflectantes bajo el sol intenso. Varios hombres muestran sudor y cansancio, algunos cubren su cabeza.
El ISSSTE exige notificar la obtención de un nuevo empleo para que se suspenda la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE establece que es posible recibir más de una pensión, pero fija condiciones estrictas de compatibilidad, suma máxima y obligaciones de notificación al Instituto.

Según el texto oficial, la suma total recibida por concepto de distintas pensiones no puede exceder el equivalente a diez veces el salario mínimo vigente.

El artículo 12 del Reglamento detalla que quienes perciben una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada pueden a la vez gozar de una pensión por viudez o concubinato, derivada de los derechos del trabajador o pensionado fallecido, y también combinar esta con una pensión por riesgo de trabajo.

Sobre tener otro empleo mientras se es jubilado, el mismo artículo dice que “Si algún pensionado bajo la Ley abrogada reingresa al servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad, que impliquen la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá dar aviso inmediato al Instituto para efecto de que se suspenda la pensión en curso de pago.”

Por lo que un pensionado puede volver a trabajar, pero debe avisar al ISSSTE para que los pagos de la pensión se detengan.

Temas Relacionados

Pension Issste 2026TrabajoJubiladosJubilacionesmexico-noticias

Más Noticias

Garbanzos asados: el snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor

Una botana mexicana se reinventa como opción saludable y versátil en cada reunión

Garbanzos asados: el snack crujiente que aporta proteína, fibra y sabor

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

El influencer desató polémica nuevamente por sus juramentos en reuniones

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: posibilidad de torbellinos en Coahuila para esta noche

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: posibilidad de torbellinos en Coahuila para esta noche

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

La serie mantiene su éxito con repeticiones y memes, mientras que la expectativa de una nueva temporada queda descartada según declaraciones de su protagonista

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

Detienen a falso agente de la SSPC con arma de fuego en Baja California

Jesús Abdiel “N” fue detenido luego de que elementos de seguridad comprobaron que no aparece en la lista oficial

Detienen a falso agente de la SSPC con arma de fuego en Baja California
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

Ocesa se disculpa por el retraso en el concierto de Soda Stereo del Palacio de los Deportes

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

Cuánto costará la palomera oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en cines mexicanos

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026